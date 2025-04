Presentan investigación para prevenir riesgos por almacenamiento de agua en zonas Alto Andinas

Este lunes 05 y martes 06 de diciembre se realizará un evento académico para presentar los hallazgos técnicos del proyecto.

La Investigación busca fomentar la prevención de riesgos sobre el almacenamiento de agua superficial en los Andes peruanos

El derretimiento de los glaciares en el Perú está afectando, principalmente, a las zonas altoandinas como Urubamba, Vilcanota y Vilcabamba, generando la formación de nuevos lagos glaciales que se han convertido en depósitos naturales, pero potencialmente inestables, que representan un peligro de desborde para la población que habita en las zonas bajas. Estas acumulaciones hídricas ponen también en peligro el suministro de agua y el riego de cultivos o nutrición de ganadería.

“El derretimiento rápido de los glaciares provoca que haya más agua que fluye hacia las lagunas, que cuentan con una capacidad de almacenamiento limitada. Esto las convierte en un posible riesgo de desbordes que afectan la vida de la población aledaña. Por ello, es necesario crear estrategias preventivas y generar oportunidades de utilización del agua como fuente de energía” señala el Dr. Daniel Horna, Investigador Principal del Centro de Investigación y Tecnología de Agua (CITA) – UTEC y Director del Departamento de Ciencias en la Universidad de Ingeniería y Tecnología – UTEC.

Para ayudar a la sociedad a enfrentar este problema, UTEC, a través de su Centro de Investigación y Tecnología del Agua (CITA), en alianza con universidades nacionales e internacionales y otras organizaciones, ejecutó el proyecto Pegasus, un trabajo de investigación que proveerá al país de importantes hallazgos que buscan proteger a la población y generar estrategias en gestión de riesgos de desastres con un enfoque ambiental, y proveer de información científica para incrementar las oportunidades y reducir los riesgos presentados por el futuro almacenamiento de agua superficial en valles glaciares de los Andes peruanos.

Pegasus ha sido posible gracias a la alianza de UTEC con la University of Leeds (Inglaterra), la University of Hulls (Reino Unido), la University of Northumbria (Reino Unido), y la University of Dundee (Escocia), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), CARE Perú y la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC); con el financiamiento del Fondo Newton-Paulet a través de PROCIENCIA, CONCYTEC, UKRI-NERC y la Embajada Británica Lima.

La presentación de los resultados de Pegasus se llevará a cabo de manera virtual el 05 y 06 de diciembre desde las 9:00 a.m hasta las 12:00 p.m.