Presentan GeoRIS en Misión de supervisión del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento para Programa de Creación de Redes de Salud

Asistentes al evento calificaron de “potente herramienta” al sistema geoespacial de las RIS.

La Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional (Dgain) del Ministerio de Salud (Minsa), presentó el sistema geoespacial de las Redes Integradas de Salud, GeoRIS, en la Misión de supervisión del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para el Programa Creación de Redes Integradas de Salud (PCRIS), que se llevó a cabo del 16 al 18 de agosto en Lima.

La Dgain, a través de su Dirección de Intercambio Prestacional, Organización y Servicios de Salud (Dipos), expuso la importancia que tiene el GeoRIS y cómo se articula a la hoja de ruta del Sistema Único de Información en Salud (SUIS) en tres aspectos: Herramienta para georreferenciación y ubicación espacial: en donde a nivel RIS se registran avances en la ejecución del módulo de cartografía; herramienta gerencial para toma de decisiones: desarrollo de un tablero ejecutivo que visualiza el progreso en el proceso de implementación de las RIS en el ámbito nacional y regional, y repositorios de información estratégica: de información primaria del referido proceso de implementación.

Al final de la presentación del GeoRIS, los asistentes destacaron que el sistema geoespacial de las RIS constituye una “potente herramienta” que puede y debe ser utilizada no solo por el sector salud, sino por los demás sectores gubernamentales ya que incluye data primaria valiosa sobre la nueva organización de los servicios de salud en jurisdicciones sanitarias y donde se establecen los nuevos roles que cumplen los establecimientos de salud en el marco de las Redes Integradas de Salud.

Convertido en el soporte tecnológico para la toma de decisiones en la conformación y funcionamiento de las RIS, el GeoRIS es un sistema de información modular que permite recopilar, analizar, identificar e interoperar información primaria y secundaria de diversas fuentes interinstitucionales del país, además de que posibilita integrar información geográfica georreferenciada con su módulo de cartografía y facilita ejercicios de simulación en diversos escenarios del ámbito geográfico de las RIS.

El GeoRIS está en su versión 2.0 y encuentra alineado su desarrollo a las etapas y fases de implementación de las RIS y al Modelo RIS, un nuevo modelo organizacional de servicios de salud para el país. Además, es uno de los pocos aplicativos contemplados en un reglamento de ley (Ley 30885 aprobado por D.S. N.° 019-2020-SA).

La inauguración de la Misión contó con la presencia del viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Minsa, Juan Carlos Delgado, quien agradeció al Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por creer y apostar por nuestro país y en el fortalecimiento del primer nivel de atención de salud a través de las inversiones que realizará el PCRIS.

“Cuando acudimos a las regiones siempre les decimos: así hagamos 200 hospitales, si la atención primaria no se fortalece y no comenzamos a pensar y a meternos el chip, en el ADN de Redes Integradas de Salud, esto no va a cambiar”, declaró el viceministro, a la vez que destacó que una de las Redes Integradas de Salud que se está implementando con iniciativas regionales y pese a enfrentar dificultades es la RIS Churcampa en la región de Huancavelica.

Es importante resaltar que con las Redes Integradas de Salud se optimiza el acceso de la población al Sistema Nacional de Salud y que al mes de agosto se registra un total de 97 RIS estructuradas en nuestro país.