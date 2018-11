Prepare sus instalaciones eléctricas antes de Navidad

Una navidad sin incendios ni cortocircuitos, al lado de su familia, con la tranquilidad y seguridad debida. Este deseo, de todos los años, puede ser una realidad si tomamos las previsiones del caso en materia de seguridad eléctrica en nuestras viviendas y empresas. Recuerde que malas instalaciones eléctricas causan 7 de cada 10 incendios. Asegúrese que estén en óptimas condiciones.

El Programa Casa Segura de Procobre Perú hizo un llamado a la comunidad para tomar sus precauciones y revisar las instalaciones eléctricas de sus inmuebles, dado que en fiestas navideñas hacemos uso de mayor consumo de energía eléctrica y éstas podrían no soportar mayor carga y provocar accidentes.

Lo primero que debemos tomar en cuenta es:

Si su vivienda tiene más de 20 años, es probable que el cableado eléctrico interno sufra el desgaste natural del tiempo. A diferencia de años anteriores la demanda de productos eléctricos y tecnológicos ha aumentado, antes eran cinco, hoy tenemos enchufados de 20 a 50 aparatos eléctricos aproximadamente, podríamos estar frente a un potencial accidente eléctrico. Por ello recomendamos renovar el cableado, recuerde que en Navidad vamos a recargar más la instalación con luces en las ventanas, árbol de navidad, adornos, etc.

Si va a renovar sus instalaciones eléctricas adquiera sus productos en tiendas comerciales formales, donde la aseguren la calidad certificada y garantía de los productos. Esta medida es importante también para brindar la debida seguridad a nuestra vivienda. Dígale no a la falsificación de productos eléctricos, verifique su autenticidad. No se deje engañar por cables falsos, hechos de aluminio cobrizado que no son permitidos. Use cables de cobre originales y certificados.

Finalmente, verifique si su edificación cuenta con sistemas de protección, antiguamente se utilizaba el fusible (plomos) que era colocado en la llave tipo cuchilla. Hoy es obligatorio la instalación de los dispositivos de protección de corte automático (térmico y diferencial), así como un sistema de puesta a tierra.

