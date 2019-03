¿Por qué es importante entender las consecuencias del sobrepeso?

Una encuesta de Cleveland Clinic realizada en los Estado Unidos ha encontrado que la mayoría de personas reconoce que existe una conexión entre un corazón sano y un peso saludable, pero no hacen lo suficiente, si es que hacen algo, para combatir sus propios problemas de peso. Menos de la mitad (43%) han intentado realizar cambios en la dieta para perder peso y el 40% de los que se describen como personas con sobrepeso u obesidad, manifiestan no ser cuidadosos con los alimentos que comen.

Parte del problema puede ser que los estadounidenses no están seguros de qué comer para la salud del corazón. Casi uno de cada cinco (18%) cree que su dieta no tiene nada que ver con la salud del corazón, y solo el 14% sabía que una dieta mediterránea es más saludable para este mal.

Del mismo modo, en Perú y en el resto de las Américas, el sobrepeso y la obesidad se están convirtiendo poco a poco en un gran problema de salud pública. Durante una conferencia organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se anunció que el Perú había alcanzado el tercer puesto dentro de la región, en presentar estos males. Asimismo, se recalcó que el 53,8% de peruanos de 15 años a más tiene un exceso de sobrepeso; de ese total 18,3% sufre de obesidad.

La encuesta también reveló que los estadounidenses no comprenden del todo el impacto que el exceso de peso tiene en su corazón y en su salud en general. La gran mayoría (87%) no logra relacionar la obesidad con el cáncer o la fibrilación auricular (80%). Más de la mitad tampoco saben que la obesidad está relacionada con altos niveles de colesterol “malo” (54%) o con la enfermedad de la arteria coronaria (57%) y dos tercios (64%) no saben que eso puede llevar producir un derrame cerebral.

“La mayoría de los estadounidenses entiende de manera abstracta que el sobrepeso o la obesidad no son buenos para su salud, pero parece que no estamos entendiendo que las principales causas de muerte y discapacidad (accidente cerebrovascular, cáncer, enfermedad arterial coronaria) se ven afectadas negativamente por el aumento de peso” dijo Steven Nissen, MD, presidente de medicina cardiovascular de Cleveland Clinic. “Necesitamos hacer un mejor trabajo para educar a los pacientes y al público sobre las consecuencias principales de tener exceso de peso y los beneficios de perder peso. Un paciente solo necesita perder el cinco por ciento de su peso corporal para comenzar a ver importantes beneficios para la salud”.

La mayoría también cree que su metabolismo es perjudicial para la pérdida de peso: el 60% de las mujeres y el 46% de los hombres dice que el metabolismo funciona en su contra. De acuerdo al Dr. Nissen, “Una vez que ha tenido sobrepeso, el cuerpo intenta mantener ese exceso de grasa, lo que hace que sea más difícil perder peso. Es mejor trabajar con su médico para desarrollar un plan constante de pérdida de peso a largo plazo que le ayude a no perder peso. Los programas para perder peso rápido no son efectivos”.

La enfermedad cardíaca es la causa número 1 de muerte en todo el mundo. La encuesta se realizó como parte de la campaña de educación para el consumidor Love your Heart de Cleveland Clinic en celebración del American Heart Month. Cleveland Clinic ha sido clasificada como el hospital número 1 del país por cardiología y cirugía cardíaca por 24 años consecutivos según US News & World Report.

Otros resultados de la encuesta incluyen:

Toda la grasa no se genera igual: Cuando se trata de formas corporales, casi la mitad (45%) cree falsamente que todos los tipos de grasa les ponen en igual riesgo de enfermedad cardíaca; sin embargo, numerosos estudios han demostrado que la grasa almacenada en el abdomen es la más peligrosa.

No sentir la presión: la mayoría de los estadounidenses dicen que están preocupados por el peso de un miembro de la familia (62%), o que tienen una enfermedad cardíaca debido a su peso (64%). Sin embargo, para muchos, la presión externa que reciben para perder peso no ayuda. El 57% dice que no necesitan que otros les digan que pierdan peso porque ya saben que deberían hacerlo. Los Baby Boomers (65%) son especialmente resistentes a que otras personas les molesten sobre su peso.

Metodología

La encuesta de Cleveland Clinic sobre la población general reunió información sobre las percepciones de los estadounidenses sobre la salud del corazón y el peso. Fue una encuesta en línea realizada entre una muestra nacional de probabilidad que consiste en 1.002 adultos de 18 años y mayores, que viven en la parte continental de Estados Unidos. Los datos de la muestra total son representativos a escala nacional, según los datos del censo por edad, género, etnia y logros educativos. La encuesta en línea fue realizada por Research Now y se completó entre el 20 de septiembre y el 28 de septiembre de 2018. El margen de error para la muestra total con un nivel de confianza del 95 por ciento es de +/- 3,1 puntos porcentuales.

