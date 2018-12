Piden información sobre exoneraciones que reciben universidades

Congresista Glave informa que pasaron de 1,100 a 2,240 millones de soles desde el 2012 a la fecha

La congresista Marisa Glave (NP) solicitó esta tarde a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) que proporcione información sobre porqué se ha elevado al doble el monto económico de exoneraciones tributarias para las universidades en general. Esto fue a propósito de la Mesa de Trabajo organizada por su despacho, en la cual estuvo acompañada por el legislador Jorge del Castillo (PAP).

“Le pediría que nos explican cuáles son los componentes dentro de la propia exoneración del IGV y la explicación de la elevación de los últimos 6 años, porque en el 2012 la exoneración estaba en 1,100 millones de soles, y en ese momento teníamos el mismo número de universidades privadas que tenemos hoy, y ahora tenemos el gasto tributario proyectado a 2,240 millones de soles, es decir, el doble. Y no hay el doble de estudiantes desde el 2012 y ahora, ni hay el doble de universidades entre el 2012 y ahora”, refirió la parlamentaria al funcionario de la SUNAT, Miguel Gavidia.

En ese sentido, la parlamentaria sostuvo que “queremos que nos hagan una valoración de cuáles son los elementos y podemos mirar estas listas, estos anexos, estos temas para ver, analizar”.

“Quizás se puede hacer una ley de desarrollo constitucional, como dice el congresista Jorge del Castillo, o modificar la Constitución en este punto. Quizás sea la manera de buscar que no sea un genérico de exoneración, sino que sea una valoración más racional”, opinó.

Otra inquietud planteada por Glave Remy estuvo referida a “cómo es el control para saber que un bien adquirido por una universidad está realmente yendo a la universidad, y no a otro tipo de cosas”.

“Por ejemplo, yo puedo tener imprenta en la universidad, pero no imprimo para la universidad, no solamente los exámenes, separatas, y funciona para otra cosa, y adquiero tinta, papel y demás cosas, que no tienen IGV”, concluyó.

