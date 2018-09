Pía León recibe el premio elit® Vodka Latin America’s Best Female Chef 2018

La chef peruana es copropietaria de Central y chef-propietaria de Kjolle, ambos en Lima.

Su investigación y uso de ingredientes indígenas han hecho una contribución vital a la cocina peruana moderna.

A los 31 años, Pía León es la chef más joven galardonada con este premio.

Los Latin America’s 50 Best Restaurants se enorgullecen de anunciar a Pía León como la ganadora en 2018 del premio elit® Vodka Latin America’s Best Female Chef, una distinción que reconoce la carrera y el impacto positivo de una chef mujer en la región. León se une a un selecto grupo de mujeres que han sido reconocidas por su inestimable contribución a la gastronomía desde el lanzamiento de los Latin America’s 50 Best Restaurants en 2013, patrocinados por S.Pellegrino y Acqua Panna.

El premio elit® Vodka Latin America’s Best Female Chef se entregará a León durante la ceremonia de premiación de los Latin America’s 50 Best Restaurants el martes 30 de octubre en el espacio de eventos Ágora en Bogotá, Colombia. Este es uno de los tres premios especiales que se anuncian anualmente antes de la lista, junto con el premio Diners Club® Lifetime Achievement y el premio Miele One To Watch.

León es mejor conocida por dirigir la cocina de Central en Lima, que obtuvo la posición No.1 en los Latin America’s 50 Best Restaurants durante tres años consecutivos, junto a su esposo Virgilio Martínez. En agosto de 2018, abrió Kjolle, su primer emprendimiento en solitario, en la capital peruana, donde los platos se elaboran según los ingredientes de temporada con un toque muy personal. No hay un menú fijo, y León se concentra en el uso amplio de verduras, flores y hierbas locales en un espacio colorido y acogedor construido según su propio diseño. El nombre proviene de una flor amarilla local que crece a gran altura.

León se sintió atraída por la gastronomía desde temprana edad, involucrándose en el negocio de catering de su madre, lo que la llevó a estudiar en la escuela de gastronomía Cordon Bleu en Lima. Comenzó a trabajar en el Hotel Ritz en la ciudad de Nueva York y luego colaboró en Astrid y Gastón, el aclamado restaurante del famoso chef peruano Gastón Acurio. Más tarde, se unió a la cocina de Martínez en Central en el barrio Miraflores de Lima, llegando a ser la jefa de cocina y casándose con Virgilio en 2013. León opera una cocina basada en la equidad de género, con un número de hombres y mujeres a la par.

Junto a Virgilio y su hermana, Malena Martínez, León ha encabezado el desarrollo e investigación de ingredientes indígenas peruanos, muchos de los cuales figuran en los menús de Kjolle y Central. Ella es una gran defensora de elevar la gastronomía peruana a través de la virtud de los ingredientes locales, siempre trabajando en estrecha colaboración con Mater Iniciativa, la organización fundada por los hermanos Martínez, y que busca recopilar información sobre elementos e ingredientes peruanos en cada región geográfica del país.

William Drew, editor de grupo de los Latin America’s 50 Best Restaurants, dijo: “Pía León es una formidable fuerza culinaria que durante mucho tiempo ha sido parte integral del éxito de Central, trabajando en sociedad con su esposo Virgilio Martínez. Con su colaboración, una enorme cantidad de ingredientes tradicionales e indígenas peruanos ha llegado a la vanguardia de la cocina peruana moderna. Esperamos con ansias sus nuevas aventuras culinarias, incluida la recientemente inaugurada Kjolle, que sabemos serán tan exitosas como todo lo que ella pone en sus manos.”

León comentó: “Para mi recibir el premio elit® Vodka Latin America’s Best Female Chef es hacer visible mi trabajo, el resultado de 10 años de aprender de Central, y poner en evidencia que esta vez un concepto mío busca mantener eso que nos mueve, la voluntad de transmitir biodiversidad en un lenguaje propio.”

Frances Gaillard, Directora de Marketing Internacional de elit® Vodka, dijo: “América Latina es una región conocida por su rico patrimonio cultural, deliciosa comida y hermosos paisajes naturales, pero lo que más me gusta es la pasión ardiente de su gente. Como marca, nos apasiona cada paso de la creación elit Vodka para garantizar una sensación voluptuosa y densa en la boca. Nos enorgullece destacar a Pía León con el premio elit® Vodka Latin America’s Best Female Chef y prestar el apoyo que tanto necesitamos para todas las talentosas mujeres chefs del mundo, su devoción, trabajo duro y creatividad en las artes culinarias.”

Entre las ganadoras anteriores del premio Latin America’s Best Female Chef se encuentran Leonor Espinosa, de Leo en Colombia en 2017; Kamilla Seidler, de Gustu en Bolivia en 2016; la chef brasileña Roberta Sudbrack en 2015; Elena Reygadas, de Rosetta en México en 2014; y Helena Rizzo, de Maní en Brasil en 2013. Cada una de ellas fue honrada por su impacto positivo en la gastronomía de su región y su percepción en todo el mundo.

Me gusta: Me gusta Cargando...