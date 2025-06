«Perú tiene condiciones de fortaleza y resiliencia para superar crisis», afirma UNCTAD

El Perú tiene condiciones de fortaleza y resiliencia para poder superar las crisis que afectan al mundo, como la de alimentos, el alto precio de fertilizantes y el costo de la energía, sostuvo la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), Rebeca Grynspan.

Indicó que se identificaron a un total de 94 países considerados como los que tendrán «una exposición severa» frente a la crisis de alimentos, del alto precio de la energía y de financiamiento, donde no se encuentra el Perú.

«El Perú no está en una situación como muchos otros países, que están a punto de no pagar su deuda, el Perú no tiene un endeudamiento muy alto, sino que tiene condiciones de mayor fortaleza, de mayor resiliencia», manifestó en declaraciones a TVPerú.

Grysnpan precisó que el país está siendo afectado por el tema de los altos precios de los alimentos y de los precios de energía, así como el problema de los fertilizantes ocasionado por la guerra en Ucrania, pero tiene fortalezas como ser un exportador de alimentos, siendo que sus ventas «van muy bien y han crecido durante este cuatrimestre».

Asimismo, señaló que la visita oficial que realiza al Perú sirve para firmar varios convenios de cooperación, al remarcar que el país es el primer beneficiado en América Latina y el Caribe.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, refirió que la crisis por los fertilizantes es un problema que afecta a todo el mundo y sostuvo que espera que esto se resuelva con prontitud, debido a la presión sobre las cosechas que existen en diferentes países.

«Lo más importante es decir que nosotros consideramos que el Perú tiene muchas fortalezas y eso los pone en una ventaja relativa con otros países que están en situación difícil», añadió.

Fuente: Agencia Andina