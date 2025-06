Sucamec emitió más de 13 mil licencias de armas de fuego de uso civil en lo que va del 2022

Y en los últimos 7 años se han emitido 126 252 licencias, de las cuales el 48% fueron para el servicio de seguridad privada y el 36% para defensa personal.

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) anunció que en lo que va del 2022 se han emitido 13 737 licencias para porte y uso civil de armas de fuego a nivel nacional; y que se ha registrado un aumento del 15% en los ciudadanos que solicitan este documento.

Al respecto, el titular de la Sucamec, general PNP (r) Mario Arata Bustamante, informó que en los últimos 7 años se han otorgado un total de 126 252 licencias en todo el Perú, de las cuales 61 672 corresponden a la modalidad de servicios de seguridad privada y 49 614 para defensa personal. Comunicó también que a nivel nacional son 1 427 mujeres que se encuentran autorizadas para utilizar armas de fuego de uso civil.

El general Arata también recordó a la población que es necesario obtener primero la licencia antes de la emisión de la tarjeta de propiedad. “La licencia es aquel título habilitante que permite a una persona portar y usar un arma de fuego. En cambio, la tarjeta de propiedad es el documento que acredita el arma de fuego que se portará”, detalló.

Agregó que para obtener una licencia de arma de fuego es necesario ser mayor de edad, no contar con antecedentes judiciales ni policiales por delitos dolosos, no haber sido condenado vía sentencia judicial por cualquier delito, no tener sentencia como responsable de violencia familiar y no haber sido dado de baja de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú.

Cabe destacar que los solicitantes deben presentar un certificado emitido por un centro de salud acreditado por el Ministerio de Salud y registrado por la Sucamec, que verifica que está plenamente consciente del peligro y de la responsabilidad que esto representa. Además, exige un documento en el que se exprese los motivos que lo llevan a solicitar la licencia.

“Una vez que verificamos el cumplimiento de todos los requisitos, el ciudadano solicitante recibirá tanto su licencia como la tarjeta de propiedad después de 21 días hábiles de haber iniciado cada uno de los trámites. La vigencia de la licencia es de 3 años”, refirió.