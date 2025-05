Perú recibe respaldo de la DSA sobre decisión de habilitar el acceso no licenciado de la banda de 6 GHz

Entidad que aboga por el uso eficiente del espectro radioeléctrico dice que medida beneficiará a millones e impulsará la economía. Se estima que sumaría más de US$ 15 mil millones al PBI en 10 años.

La reciente habilitación del acceso no licenciado de la banda de 6 GHz (1,200 MHz) en Perú recibió el respaldo de la Dynamic Spectrum Alliance (DSA), organización internacional que aboga por regulaciones que conduzcan al uso del espectro radioeléctrico más eficiente en beneficio de consumidores y empresas, entre cuyos miembros se encuentran líderes del mundo tecnológico como Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Cisco, entre otros.

A través de un comunicado publicado hoy, la DSA señala que la medida dispuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) “beneficiará a millones de peruanos y además impulsará la economía del país”. El comunicado puede leerse en este enlace: is.gd/2sX4qo

DSA indica que, según un estudio publicado por esa entidad y Telecom Advisory Services, el acceso sin licencia a la banda de 6 GHz agregará el valor económico de US $ 15.83 mil millones en contribución al PBI, US $ 3.6 mil millones en superávit del productor para las empresas peruanas y US $ 3.4 mil millones en excedente del consumidor para la población peruana durante los próximos 10 años. Es decir, en conjunto la habilitación de 1200 MHz en la banda de 6 GHz impactaría en más de US$ 22 mil millones en la economía peruana.

De otro parte, el impacto social de esta medida implica dos aspectos principales evidenciados sobre todo a raíz de la pandemia. Por un lado, la atención a los problemas de congestión que suscita el aumento exponencial de tráfico doméstico del uso de Wi-Fi (al disponer de redes de mayor capacidad). Por otro lado, la necesidad de promover la continuidad de las actividades productivas y personales (educación a distancia, el trabajo remoto, telesalud).

En tal sentido, la habilitación de los 1200 MHz permitirá el mejor aprovechamiento de un ecosistema de Wi-Fi ya existente a nivel global y fomentará el ingreso de tecnologías Wi-Fi de última generación en nuestro país, permitiendo mejores velocidades al usuario.

Cabe notar que en el último año se ha visto esta habilitación como una tendencia en la región: Estados Unidos, Brasil, Chile, Guatemala, Honduras y Costa Rica ya han tomado una decisión en la misma línea. Con Perú, más del 60% de la población sudamericana podrá beneficiarse de un mejor ecosistema de equipos y servicios de las últimas generaciones del Wi-Fi bajo una habilitación total en la banda de 6 GHz (Wi-Fi 6E) para uso no licenciado.

La habilitación actual (exclusivamente para espacios interiores) es compatible con los servicios que hacen uso de la banda como los de microondas para backhaul inalámbrico. Estudios muestran que estos servicios y Wi-Fi 6E son compatibles bajo reglas diseñadas para proteger a los titulares, las mismas que serán determinadas por el MTC en las siguientes semanas.

Por otra parte, el uso de esta banda es complementario con el desarrollo de las tecnologías 5G en el país, las que coexistirán con el Wi-Fi 6E brindando mejores servicios al usuario; asimismo, se encuentra en línea con los diversos esfuerzos en conseguir economías de escala en un marco de armonización regional y uso eficiente del espectro radioeléctrico.

Cabe recordar que el MTC recientemente ha autorizado el despliegue inicial de la tecnología 5G bajo el estándar NSA para servicios de Internet fijo inalámbrico y móviles, colocándose a la vanguardia de la región al dar luz verde a dicha tecnología. Además, se encuentra preparando un nuevo concurso del espectro radioeléctrico que permitirá masificar dicho servicio, reafirmando así su compromiso de acelerar la llegada de nuevas tecnologías al país.