Perú es el tercer país con mayores transacciones de criptoactivos en Latinoamérica

Luego de haber ingresado a Panamá, BITPoint llega al Perú y luego incursionará a otros 10 mercados de la región.

Peruanos podrán comprar y vender de forma segura selectos criptoactivos como: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, que son los cinco principales criptoactivos autorizados por el gobierno japonés donde Bitcon está regulado.

Se trata de un paso importante del Perú para lograr incorporarse en el radar de las Fintech internacionales de clase mundial.

Perú es el tercer país con el mayor número de transacciones de criptoactivos (monedas virtuales) en Latinoamérica, solo por detrás de Colombia y Venezuela, señaló Stefan Krautwald, Member of the Board of Directors LATAM tras anunciar que BITPoint, líder mundial japonés, inició desde el mes de junio sus operaciones en el Perú.

“Los peruanos son los terceros en volúmenes de transacción en la región y además Perú tiene una economía dinámica, creciente y con estabilidad política. Ciertas fuentes online indican que Perú es un país con fuerte interés y crecimiento en el intercambio de criptoactivos”, expresó.

“Estamos muy contentos de poder entrar en el mercado peruano y viendo la alta demanda de usuarios cripto en la región. La formalización del sector en el Perú es importante para su desarrollo en conjunto con los entes de control toda vez que estamos siguiendo normas regulatorias internacionales. Un aspecto importante para el Perú, es que este representa un importante paso que logra incorporarlo en el radar de las Fintech transaccionales de clase mundial”, indicó el directivo.

Seguridad en las transacciones

BITPoint Perú es un exchange de criptomonedas que cuenta con una avanzada tecnología de punta utilizada en Japón y se auto somete a las normas de regulación que observa BITPoint Japan. “Somos una interesante opción para las personas y compañías que buscan incursionar de una manera segura en la compraventa de los principales criptoactivos, sea por inversión a largo plazo o trading activo a corto plazo. Con las prácticas y regulación de BITPoint en Japón aplicamos las más altas normas en Perú para la tranquilidad de todos los participantes en el sector financiero” refirió el directivo.

“La empresa opera en cinco países de Asia y en Latinoamérica está en Panamá. Ahora estamos haciendo el lanzamiento en Perú y en los próximos meses estaremos incursionado hasta en diez países de la región. Estamos alejados de Venezuela por obvias razones y Nicaragua, que es un país políticamente difícil en estos momentos”, dijo.

Explicó que en cada país donde opera se establece como entidad legalmente constituida a nivel local, desarrollando sus operaciones bajo las leyes locales en cuanto a protección del consumidor, protección de manejo de datos o hacer la contraparte del servicio al cliente local.

Señaló que es muy importante para el Perú estar a la vanguardia en esta industria. Actualmente se mueven billones de inversión que podrían llegar al país así como BITPoint hoy apuesta por este mercado. “Los gobiernos deben esforzarse por generar confianza para que los inversionistas vengan a crear valor en el Perú, sin duda esto generará miles de puestos de empleos y buenos ingresos para la Nación, vía impuestos”, expresó.

Dijo que los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo tienen hoy un volumen de criptoactivos de hasta 1 billón de dólares diarios. “Estas no son cifras alcanzables y reales para un país como Perú en una primera etapa de operaciones. Sin embargo, sí vemos que Perú puede tener un potencial interesante en conjunto con el sistema financiero existente”, mencionó.

Rendimientos positivos

Precisó que es importante advertir a los interesados que desean invertir que este negocio tiene una volatilidad, que si logra aprovecharla para su beneficio es importante, pero también tiene sus riesgos. “La tendencia de los criptoactivos es alta, los rendimientos desde su nacimiento son extremadamente positivos, sin embargo siempre aconsejamos a los clientes que se informen bien para invertir, dado que todavía son volátiles”, refirió.

¿Qué son los criptoactivos?

Los criptoactivos o criptomonedas son activos digitales basados en fuertes protocolos de criptografía sobre la tecnología Blockchain, que asegura la transparencia en el registro y movimientos de la información de transacciones. Tiene como propiedad la inalterabilidad y seguridad en su operación por lo que se pueden utilizar como medio de transferencia y acumulación de valor para los usuarios a costos bajos, comparados con el sistema financiero tradicional.

Con el inicio de operaciones de BITPoint, los peruanos podrán comprar y vender de forma segura y confiable selectos criptoactivos altamente competitivos e integrados al sistema bancario en Perú, como por ejemplo: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, que son los cinco principales criptoactivos que la empresa está autorizada por el gobierno japonés. “Existirá una plataforma de talla mundial con la confianza y el respaldo de una empresa que cotiza en la Bolsa de Tokio”, precisó.

Las compañías dedicadas a este rubro se catalogan como Fintech, ya que facilitan el servicio financiero a los usuarios con tecnología de punta y además se caracterizan por ser disruptivas.

“Nuestro propósito como BITPoint, es llevar este modelo de negocio que está funcionando bien en Asia hace varios años a Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica, hemos identificado a Perú como uno de los países más interesantes por el entorno macroeconómico, la estabilidad de la economía, el interés de la población. Hay una plaza muy buena para empezar a desarrollar nuestro negocio aquí”, señaló.

Agregó que en el Perú, ya existe un mercado de millones de soles semanales que se están intercambiando en el país, lo que quiere decir que sí hay un intercambio de criptoactivos. “Hoy en día es un medio informal y un negocio entre particulares, quizá por falta de alternativas más formalizadas como la nuestra”, dijo el directivo.

¿Cómo funciona?

Explicó que la operación como tal es, por la misma naturaleza del negocio, bastante virtual. Sin embargo, la filosofía de BitPoint es jugar de forma local, es decir, estar en la comunicación cercana al público local; y también, a través de cierta presencia local poder trabajar en la educación y en la adquisición de clientes más locales que internacionales.

Entonces, concuerda con la visión de establecer relaciones bancarias locales, permitiendo que las personas tengan la facilidad de utilizar sus cuentas de ahorro y realizar las compras, depósitos y retiros a la cuenta de BitPoint Perú como exchange, y con esto realizar también sus acciones de compra y venta; y así cumplir con la función.

Agregó que para ello, se encuentran en coordinaciones con las autoridades de la Superintendencia de Banca y Seguros y del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), como autoridad monetaria.

