Percy Medina: «Es posible adelantar las elecciones para diciembre de 2023 ajustando plazos»

El representante de IDEA Internacional en Perú, Percy Medina, señaló que es posible adelantar las elecciones generales para diciembre de 2023, ello ajustando los plazos que se establecen en la ley.

“Si ustedes me preguntan si se puede hacer elecciones para diciembre del 2023, diría que es posible ajustando mucho los plazos y exigiendo a los organismos electorales a ir a un ritmo mayor del que se aplica a un proceso electoral”, afirmó en entrevista a TvPerú.

Aseguró que es necesario que la legislatura del Congreso se amplíe para realizar las reformas constitucionales necesarias.

“Hay dos mecanismos, o el Congreso aprueba (las reformas) en dos legislaturas sucesivas con 87 votos, o aprueba con 66 votos un referéndum”, agregó.

Por otro lado, Percy Medina comentó que realizar las elecciones de forma apresurada hará que no se establezcan las reformas políticas que necesita el país para no obtener un resultado parecido al de las Elecciones 2021.

“Porque no habría nuevos actores en juego, serían los mismos partidos que ahora están en el Congreso más algunos que han logrado su inscripción. Entonces, no habría una renovación del elenco político, no habría nuevas reglas para esa elección. Todo eso puede llevarnos a una situación muy parecida a la actual”, expresó.

Enfatizó que las reformas políticas deben alcanzar al sistema de partidos, los mecanismo para el proceso electoral y las relaciones entre el poder Ejecutivo y el poder Legislativo.

Finalmente, comentó que los políticos deben ser céleres con las reformas políticas pero no apresurados porque se deben tomar las reformas con seriedad y garantizar una mejor elección.

Fuente: Agencia Andina