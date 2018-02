Pedraza: Informe sobre muerte de Fasabi carece de fundamentos

Asegura abogado de Ollanta Humala

El informe final de la Comisión de Fiscalización sobre la muerte de Emerson Fasabi se basa en imputaciones sin fundamento, afirmó el abogado del expresidente Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza.

Según el grupo de trabajo que preside el legislador Rolando Reátegui, Fasabi falleció víctima de un homicidio por envenenamiento “con una sustancia tóxica no identificada” y “no por intoxicación alcohólica”.

“El acta de levantamiento del cadáver dice que no existen signos de lesiones traumáticas recientes, ni evidencia de actos violentos. Entonces, de dónde sale esa presunción de envenenamiento, la verdad es que solo veo el ánimo de imputar hechos falsos al expresidente (Ollanta) Humala. (…) Están haciendo una imputación sin fundamento”, señaló a Canal N.

Asimismo, refirió que el informe del grupo de trabajo del Congreso se basa en especulaciones periodísticas y sin ninguna base, teniendo en cuenta que lo determinante en una investigación por homicidio “es cómo murió”.

“Y las pruebas señalan que no hay mano ajena en este proceso, lo que la investigación fiscal muestra, hasta ahora, es que no hay evento extraño, no hay violencia; además, la necropsia dice que en el cuerpo no existe ninguna evidencia de un elemento extraño”, refirió.

En ese sentido, explicó que por esta razón resulta arbitraria la imputación de la existencia de un homicidio y que, por lo tanto, no resulta razonable una acusación contra el expresidente, por el delito de obstaculización contra la administración de justicia.

“Esta comisión se verá en el tiempo, este informe se verá en el tiempo, este informe será uno de aquellos de los que una comisión jamás debe hacer: especular y abusar de su inmunidad”, añadió.

Pedraza aseguró que el informe final está hecho de pura subjetividad y falsedades, por lo que instó a realizar su labor con mayor prudencia y respetando el Código de Ética de la administración pública.

(FUENTE: ANDINA)

