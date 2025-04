PCM invita a participar en el codiseño de la Carta Peruana de Derechos Digitales

Con el fin de presentar a la ciudadanía una visión sobre los derechos humanos ejercidos en el entorno digital, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) invita a participar de la consulta pública para el codiseño de la Carta Peruana de Derechos Digitales.

Este documento busca presentar a la ciudadanía una visión desde el Estado Peruano sobre el desarrollo y realización de los derechos humanos que se ejercen a través del uso de las tecnologías digitales.

También busca guiar las políticas públicas para el éxito de la transformación digital en todos los ámbitos de la sociedad.

La Carta es de carácter oficial porque es un proceso liderado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) en el marco de sus competencias, que se ejecuta bajo el modelo de co-creación con las múltiples partes interesadas del ecosistema digital peruano.

Sin embargo, no es vinculante pues no crea nuevos derechos u obligaciones para el sector público o privado, ya que no se aprueba mediante norma legal.

En todos los casos, la redacción se sustenta en la Constitución y las leyes peruanas. Esto significa que el documento no crea nuevos derechos u obligaciones para el sector público o privado. Por el contrario, reafirma la vigencia de los mismos en los entornos digitales.

Para contribuir con la Carta de Derechos Digitales, debes enviar tus comentarios y sugerencias hasta el lunes 31 de octubre de 2022.

