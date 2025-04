Oriflame realizó el “BEAUTY BY SWEDEN DAY”, evento más grande del año

La compañía de belleza, presente en más de 60 países, desarrolló la actividad con total éxito.

La compañía europea de belleza N° 1 en social selling, Oriflame, llevo a cabo el evento Beauty by Sweden Day con el objetivo de dar a conocer el uso y los beneficios de sus líneas para la belleza y un estilo de vida saludable. La marca que destaca por su filosofía de desarrollo sustentable e innovador presentó los productos MIND & MOOD, NovAge, THE ONE y Wellness.

Gracias a la guía de reconocidos expertos, los más de 40 asistentes al evento online vivieron una experiencia con las líneas top de la marca. Durante la actividad, las invitadas hicieron un recorrido virtual por las 4 estaciones de la belleza sueca gracias a los productos Oriflame.

La primera estación de belleza fue dirigida por Christian Valencia, business coach, quien hizo una rutina de masajes con la primera línea de Aceites Esenciales MIND & MOOD que son elaborados con ingredientes 100% naturales y de manera responsable. La segunda estación estuvo a cargo de la nutricionista Adriana Carulla quien compartió tips para tener un estilo de vida saludable con los productos Wellness que son batidos y suplementos como: Calcio Marino & vitamina D, omega 3 y astaxantina, hechos con productos naturales y que proporcionan nutrición de alta calidad.

En la tercera estación las invitadas vivieron la experiencia de conocer los beneficios de la línea NovAge, junto a Tatiana Vásquez realizaron una rutina de limpieza y aplicación de las cápsulas nutri6 facial oil para el cuidado de la piel. Además, mencionaron los diferentes sistemas de la línea tales como: Ecollagen, Time Restore, Ultimate Lift, Skinergise y Brilliance.

En la última estación que estuvo a cargo de Franchesca Ferraro, se realizó una rutina de automaquillaje con la grandiosa línea THE ONE, que ha sido diseñada en Estocolmo considerada una de las capitales de innovación del mundo y donde nacen las tendencias en belleza.

Al término de las estaciones de belleza, Camilo Macía, gerente general de Oriflame Perú acentuó los 53 años de experiencia y la presencia internacional en más de 60 países que tiene la marca, elaborando productos de la más alta calidad y brindando oportunidades de trabajo independiente. “Oriflame ofrece un negocio de concepto único a todas las personas y nuestro objetivo es ayudarlas a cumplir sus sueños a través de nuestro amplio portafolio de productos innovadores”, señaló el ejecutivo. Con la realización de este evento online, Oriflame destacó la innovación, el estándar de calidad sueca en un día lleno de experiencias sensoriales, color, y belleza, un Beauty by Sweden Day, que resaltó que la belleza es mucho más de cómo te ves, sino de cómo vives, te nutres y cómo actúas con el mundo y el medioambiente.