Oposición venezolana desconoce el resultado de las elecciones del 20M

Henri Falcón exige nuevas elecciones presidenciales en octubre

Henri Falcón exigió a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) que las elecciones presidenciales venezolanas celebradas este domingo sean declaradas como nulas y que se convoque a un nuevo proceso tras considerar que se violó el acuerdo preelectoral.

“Para nosotros no hubo elecciones, hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela, no es un planteamiento lo que venimos a hacer, venimos a hacer un reclamo”, dijo el candidato opositor que propuso el mes de octubre para celebrar esos comicios.

“Es obligatorio para nosotros denunciar el incumplimiento de los acuerdos. Por eso este proceso no fue real, no lo reconocemos y exigimos que se convoquen nuevas elecciones. Desconocemos este proceso electoral y lo calificamos como ilegítimo; lo digo con responsabilidad y no por eso voy a salir mañana del país”, expresó el candidato.

Planteó que el nuevo proceso puede realizarse en octubre. “Estamos dispuestos a participar sin ventajismo y sin chantaje. Es así como se construye una alternativa para brindar respuesta a los venezolanos que hoy padecen de hambre y enfermedades”, dijo.

(El Universal)

(Fuente: Nodal)

