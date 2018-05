Maduro convoca a una nueva jornada de diálogo y reconciliación del país

El presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó este domingo a una nueva jornada de diálogo permanente y de reconciliación con todos los sectores políticos, sociales y económicos del país.

“Convoco a una gran jornada de diálogo nacional de reencuentro nacional con todos los sectores políticos, económicos, sociales, culturales de Venezuela. Reencuentro, reconciliación, diálogo permanente es lo que necesita Venezuela y no peleas estériles”, expresó el jefe de Estado desde el Palacio de Miraflores en Caracas.

Durante su discurso el mandatario agregó que Venezuela debe encontrar el camino al desarrollo integral, al tiempo que, exijo respeto para los resultados electorales: “Así como exijo respeto para la mayoría electoral revolucionaria, bolivariana y Chavista, también doy mis respeto a los sectores que votaron por los candidatos de la oposición”.

“En el horizonte se ve es la elección de la asamblea nacional en el 2020, ya determinara la Asamblea Nacional Constituyente la convocatoria para esas elecciones oportunas en su momento, así que tenemos, por lo menos, dos años libres de elecciones para dedicarnos a trabajar por la economía productiva, para resolver los problemas de servicios públicos, para ensanchar el carnet de la patria”, amplió Maduro.

“Yo convoco a todos lo candidatos presidenciales que participaron el día de hoy, a todos sus equipos políticos, a una jornada de encuentro, de acercamiento y de dialogo político por el futuro de Venezuela para establecer una agenda constructiva”, agregó.

En este sentido, el mandatario manifestó que solicitará que la auditoria posterior de las mesas electorales se haga a un 100% y se revisen todas las denuncias del día de hoy.

En este sentido, recalcó que el Gobierno Nacional comenzará jornadas de Gobierno de Calle, con el fin de reactivar los motores de la economía para poder solventar la situación económica, política y social que vive el país.

Por otra parte, el jefe de Estado, convocó a los excandidatos presidenciales a una jornada de encuentro y acercamiento de diálogo político en Venezuela.

“Convoco a todos los candidatos presidenciales que participaron el día de hoy, a todos sus equipos políticos, a una jornada de encuentro y acercamiento de diálogo político, por el futuro de Venezuela, para establecer una agenda constructiva”, manifestó.

También, agradeció el respaldo que le ofreció el pueblo en esta contienda.

“Hoy amo más al pueblo de Venezuela que nunca antes, hoy amo más a los niños y niñas que nunca antes, hoy amo más a la juventud venezolana digna heredera de los Libertadores“, dijo Maduro.

Señaló que su campaña contó con gran apoyo de la juventud venezolana que, a través de cantos, expresaron su amor y convicción con la Revolución Bolivariana.

“Nuestra campaña fue de canto, de dicha, con la razón amorosa y con la alegría, el empuje, una campaña ejemplar. Yo he estado en muchas campañas pero esta de verdad me llenó de energía, me renovó la fuerzas y, sobre todo, el amor por Venezuela“, puntualizó.

Realizó un llamado a la población nacional a trabajar en conjunto por el fortalecimiento de la paz y la convivencia nacional.

“Les juro que cumpliré la palabra empeñada y me dedicaré a recuperar y reactivar los motores de la economía. Tengo plena conciencia de los retos que vamos enfrentar, soy un presidente más preparado, voy responder a la confianza que me dio el pueblo“, resaltó Maduro.

En este sentido, exhortó a los venezolanos a prepararse para las batallas que están por venir.

“Llamo a los profesionales del país, llamo a los empresarios, llamo la juventud, llamo a las mujeres patriotas ¡Vamos al trabajo!“, enfatizó.

