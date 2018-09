Nuevas Pureboost Go Adidas invadieron centro de Lima

Luego del lanzamiento oficial de las zapatillas PureBoost Go, adidas Running realizó un evento por el Centro de Lima para alinear el concepto de la nueva silueta de las zapatillas que tiene las herramientas para sortear los obstáculos que deben superar los corredores en la ciudad, como el tráfico caótico que puede resultar intimidante, una experiencia única, emocionante y accesible para todos.

Integrantes de la comunidad adidas Runners, deportistas destacados, amigos de la marca e invitados especiales, se dieron cita en la céntrica Plaza San Martín hasta donde llegaron para iniciar un recorrido por avenidas y calles de la ciudad capital. Aunque la ruta era una incógnita al inicio, todos llegaron con la consigna de experimentar y disfrutar la emoción del running urbano, con el tránsito abierto para los vehículos, así como también para probar la nueva silueta de las PureBoost Go, más dinámicas y versátiles, adaptadas a las necesidades del running en Lima.

Características de las PBG

La nueva Zona de Aterrizaje Expandida – una plataforma más ancha en la puntera para aumentar la estabilidad durante los movimientos laterales – les brinda a los corredores de calle la máxima adaptabilidad para que puedan cambiar de dirección con facilidad y velocidad. La PureBOOST GO también presenta una suela media BOOST, la innovadora tecnología de adidas que les ofrece a los corredores un retorno de energía interminable. Para un ajuste más cómodo y una mejor experiencia de running, una parte superior deconstruida con tejido circular, confeccionada con tela transpirable, mejora la flexibilidad y la libertad de movimiento con cada paso.

El capitán de adidas Runners New York City, Kwasi Kessi acotó: “Para mí, no hay nada más emocionante que el running urbano por NYC. Es emocionante porque es tan crudo e impredecible, y descubrir la ciudad de esta manera es totalmente único. La PureBOOST GO de adidas es la zapatilla perfecta para el running de ciudad, significa que puedo cambiar de dirección y adaptarme a lo que sea que la ciudad me depare”.

