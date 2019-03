Nuevas irregularidades en el Gobierno Regional del Callao

La Comisión investigadora de posibles actos de corrupción en el gobierno regional del Callao citó el miércoles 27 a la ex gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional, Gioconda Tripi Morales, quien pesa sobre ella una sentencia suspendida de cinco años, que actualmente está en apelación.

En su defensa dijo que estuvo 20 mesas confinada en un penal “solo por firmar documentos que le ordenaban hacerlo” porque ella no decidía nada. Tripi Morales ocupó ese cargo entre los años 2009 y 2010, pero estuvo alejada del tema de los proyectos o concesiones, solo coordinaba actividades sociales y de desarrollo social.

En respuesta a las preguntas del presidente de la comisión, congresista Percy Alcalá, la exfuncionaria dijo que perteneció a la organización política “Chim Pum Callao” entre los años 1995 hasta 2011. Conoció en esos años a Alex Kuori (cuando era presidente de la Beneficencia Pública del Callao) con quien tuvo una amistad, no así a Félix Moreno cuando éste postuló a las elecciones de 2006 como regidor por esa agrupación.

La citada a la comisión hizo varias observaciones sobre el proceder de los jueces y fiscales, quienes obviaron la participación de funcionarios del gobierno regional. Por ejemplo, refirió que el gerente administrativo Mario Sosa (de 2006 a 2016) no fue considerado en ninguna denuncia y ella, que no laboró en esa época, estuvo confinada 20 meses en un penal por hechos que ella no decidía.

Dijo que en el 2916 denunció a los ahora son los llamados “Cuellos Blancos” y la sacaron del gobierno luego que celebraron que le habían cambiado la sentencia. “O eres parte de la organización social o te matan…yo solo fui presa”, afirmó Gioconda Tripi.

También se refirió a su relación con el expresidente del gobierno regional Félix Moreno y también con el hoy congresista Víctor Albrecht. Pidió que se investigue el pago de la hipoteca de una casa que él adquirió en el 2010 en Paseo Parodi, San Isidro, por la suma de 130 mil soles.

Reveló que conoció a Félix Moreno en el año 2005. Yo le puse en el año 1995 en la lista con el número 7, luego que me rogó y lloró porque tenía e número 17 en la lista de postulantes.

Expresa que, durante su cargo, solo hubo una denuncia por la compra de 30 mil CD, pero que ella no era responsable, lo hizo el área de Logística del gobierno regional.

