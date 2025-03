MTC rehabilitará camino vecinal a punto de colapsar en Sicchez, Ayabaca

Ministro Barranzuela cumplió una visita de trabajo en dos distritos de la provincia piurana de Ayabaca.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) firmó un convenio específico para la aprobación y ejecución de inversión que permita la rehabilitación del camino vecinal Las Vegas-Oxahuay-Sicchez-Monterrico–Ambasal, en el distrito de Sicchez, provincia de Ayabaca, en la región Piura.

Así lo anunció el titular del sector, Juan Barranzuela, tras una reunión con el alcalde provincial de Ayabaca, Augusto Delgado, y del distrito de Sicchez, Octavio Chuquihuanga, que tuvo por objetivo trabajar de manera conjunta a fin de mejorar la mencionada vía.

“Luego de las tareas de atención de emergencia por deslizamientos en cuatro puntos de la vía, a raíz de las lluvias, se atenderá la necesidad de rehabilitación del camino vecinal a través de Provías Descentralizado”, señaló el ministro.

El MTC destinará aproximadamente S/ 1 millón para realizar la rehabilitación de la vía, que está en peligro de colapsar. Incluye muros de contención, estabilidad de talud y el encauzamiento en el puente Ambasal y se buscará soluciones que permitan una conservación de la vía mientras se encuentra una acción definitiva.

“Conozco el distrito de Sicchez, lo he visto crecer y ahora me siento orgulloso porque me siento parte de él. Se trata de zonas altamente productivas, cuyos vínculos de comercialización no son solo con el Perú. Justamente, buscamos proteger el sistema productivo y darles facilidades para que tengan garantía de tránsito a fin de que puedan distribuir su café, panela, maíz y otros”, destacó Barranzuela Quiroga.

Alianza estratégica en Ayabaca

Asimismo, en visita de trabajo al distrito de Montero en Ayabaca, el ministro Juan Barranzuela se comprometió a poner los equipos técnicos del MTC a disposición de las municipalidades para una alianza estratégica por el desarrollo de los pueblos de la citada provincia fronteriza.

«Los pueblos de frontera deben ser de fronteras vivas. Vamos a trabajar de la mano para sacar adelante los pueblos fronterizos porque el Estado está obligado a ir dónde están ustedes y acompañarlos en los esfuerzos que hacen para salir adelante” indicó el titular del MTC.

Por su parte, el alcalde de Ayabaca, Augusto Delgado, resaltó la presencia del ministro en la provincia y destacó el trabajo conjunto entre los diversos niveles de gobierno.

“Tenemos los retos y debemos asumirlos de manera articulada desarrollando sinergias. La frontera esta olvidada cuando somos nosotros quienes le damos vidas a las grandes ciudades”, sostuvo.

Finalmente, durante su viaje de trabajo a Ayabaca, el ministro Barranzuela visitó los puentes La Palma y Paraje, instalados por Provías Descentralizado hace algunas semanas.