MTC recibe S/ 67.9 millones para gestionar compra de plantas generadoras de oxígeno medicinal y otros insumos médicos

Durante la emergencia sanitaria, el Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos, adscrito al MTC, podrá realizar estas contrataciones para el Minsa.

Con el fin de atender la emergencia sanitaria y reducir la mortalidad a causa de la Covid-19, el Gobierno aprobó una transferencia de S/ 67.9 millones al Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para la compra e implementación de plantas generadoras de oxígeno medicinal y otros dispositivos médicos que el Ministerio de Salud (Minsa) requiera para cubrir la demanda de oxígeno.

Mediante el Decreto de Urgencia 036-2021, se ha dispuesto también que —mientras dure la emergencia sanitaria— el Proyecto Especial Legado podrá adquirir cilindros, concentradores de oxígeno, tanques criogénicos, así como contratar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para las plantas generadoras de oxígeno, lo que permitirá fortalecer la cartera de servicios de los establecimientos de salud de Lima Metropolitana y de los gobiernos regionales.

La gestión de estos insumos se realizará a solicitud del Minsa, entidad que definirá la distribución en función a las necesidades de cada localidad. De esta manera, el Proyecto Especial Legado funcionará como apoyo logístico en la lucha contra la pandemia.

Experiencia de atención

Como parte de la estrategia del Estado peruano para cerrar la brecha de oxígeno, el Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos realizó este año importantes licitaciones internacionales para traer este elemento a nuestro país. De Ecuador se han adquirido más de 216 toneladas y de Chile se compró 960 toneladas, que están llegando en lotes de 40 toneladas por semana.

Con esta norma, también se podrá recurrir directamente al mercado internacional para realizar las contrataciones, lo que permitirá atender con mayor rapidez la demanda de oxígeno para los pacientes de Covid-19 a nivel nacional.

Estas gestiones se suman a la experiencia del Proyecto Especial Legado que, desde el año pasado, ha implementado y equipado 10 Centros de Atención y Aislamiento Temporal (CAAT) a nivel nacional, incluido el de Pichanaqui, donde, recientemente, se instaló una segunda planta de oxígeno. Todas estas medidas se han sumado a los esfuerzos del Gobierno nacional para enfrentar a la pandemia.