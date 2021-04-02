Ministerio de Cultura elabora nueva ley del Artista con la asistencia técnica de la UNESCO

En julio se presentará una propuesta legislativa elaborada de forma participativa, transparente y de diálogo abierto.

El Ministerio de Cultura elabora una nueva ley del Artista con la asistencia técnica de la UNESCO, a través del Fondo Ashberg, en línea con los acuerdos internacionales suscritos por el Perú y en cumplimiento con la Agenda 2030 y la recientemente publicada Política Nacional de Cultura.

El objetivo de esta iniciativa legislativa es tener incidencia sobre los factores estructurales del sector cultura del Perú, afectado por la informalidad y precariedad, situación resaltada durante la crisis del COVID-19.

La UNESCO pone al servicio del Estado peruano diversas herramientas y capacidades a través de los dos instrumentos normativos que abordan la creatividad artística: la Convención UNESCO de 2005 sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales y la Recomendación de 1980 relativa a la condición del artista.

En ese sentido, el Ministerio de Cultura presentará en julio ante el Congreso de la República, una propuesta legislativa que será elaborada a través del diálogo abierto con la participación de las trabajadoras y los trabajadores de las artes de todas las regiones del Perú , de forma participativa y transparente.

Este proyecto sentará las bases de un mejor futuro para los artistas del país y para las industrias culturales y las artes. Así mismo, su importancia radica en el trabajo interinstitucional –no solo con la cooperación internacional sino dentro del propio Estado.

Para la formulación de la iniciativa legislativa se iniciaron reuniones con las Direcciones Desconcentradas de Cultura, los organismos del Estado vinculados con las condiciones de los artistas, los agentes culturales que ya hayan propuesto actualizaciones y/o revisiones de la Ley del artista, los sindicatos y la Comisión Nacional de Cultura.

A continuación, se desarrollarán mesas de diálogo y talleres macro regionales, con la participación de agentes culturales a nivel nacional.

El 20 de abril se realizará la primera mesa, de 6:00 a 8:00 pm para tratar los temas de derechos culturales y de libertad de creación, y derechos de salud y seguridad social. El 22 de abril, de 11 am a 1 pm, será la segunda mesa en la que se tratarán los temas de derechos patrimoniales y derechos laborales.

La tercera mesa será el 27 de abril, de 6 a 8 pm, y en ella se dialogará sobre derechos laborales y el fomento de la creación. Y el 29 de abril, de 11 am a 1 pm, se realizará la última mesa de diálogo sobre derechos de salud y seguridad social, y derechos sindicales y gremiales.

Cabe mencionar que la ley vigente, Ley N°28131 del Artista, Intérprete y Ejecutante, fue promulgada hace 17 años y fue previo a la aprobación de la Convención UNESCO por la Diversidad de Expresiones Culturales