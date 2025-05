MTC fiscaliza el servicio de transporte ferroviario a nivel nacional

Las inspecciones se realizan de manera inopinada a los servicios de transporte de pasajeros y carga y a la infraestructura ferroviaria.

La Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó, entre enero y diciembre del presente año, un total de 35 acciones de fiscalización a empresas concesionarias y operadores ferroviarios que prestan el servicio carga y pasajeros en las vías que unen a las regiones de Lima, Junín, Pasco, Arequipa, Puno, Cusco y Moquegua.

En las acciones de fiscalización ejecutadas a las vías férreas, el MTC detectó falta de mantenimiento de señalizaciones (letreros para cruces, cruz de San Andrés, señales de reductores de velocidad, hitos kilométricos y letreros de prohibición de pases peatonal por puentes y túneles), cruce de tuberías, instalación de cables no autorizados, deterioro de pavimento en los cruces a nivel e invasiones al Derecho de Vía, que es la zona reservada a los lados de la vía para futuras ampliaciones.

Se verificó, también, que algunos operadores que realizan el transporte de pasajeros no publican los pasajes ofertados en las estaciones (precio y horario), no cumplen con el aforo permitido en las salas de espera de las estaciones y no cuentan con un sistema electrónico de verificación de equipajes que permita identificar objetos peligrosos (armas, navaja, productos químicos, explosivos, etc.).

Asimismo, ciertos operadores que transportan materiales peligrosos no han adquirido el kit de emergencia para atender siniestros (derrames de producto químicos, incendio, explosión, entre otros) y no cumplen con la documentación que garantiza el transporte seguro de dichos materiales, como el certificado de habilitación ferroviaria especial, licencia de conducir, hojas de resumen de seguridad, guía de remisión y copia de la póliza de seguridad vigente.

Con la información recopilada, el MTC inició las gestiones correspondientes ante las empresas concesionarias que son los responsables del mantenimiento y conservación de la infraestructura y superestructura ferroviaria fiscalizada, con la finalidad de que se tomen acciones para levantar las observaciones identificadas.

En relación a las empresas operadoras del transporte de pasajeros y materiales peligrosos, la Dirección de Fiscalización en Transporte continúa con las acciones correspondientes al inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador por incumplimiento al Reglamento Nacional de Ferrocarriles.

El MTC informa que la tarea operativa y administrativa de fiscalización continuará con intervenciones inopinadas en las mencionadas regiones.

Finalmente, se exhorta a los ciudadanos a reportar las deficiencias e irregularidades que se detecten en la prestación de servicios de transporte ferroviario de carga y pasajeros, al siguiente correo electrónico: dfis@mtc.gob.pe