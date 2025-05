La Cámara Peruana del Calamar Gigante (CAPECAL) y la Cámara de Armadores Poteros de Argentina (CAPA) fortalecen sus capacidades en el manejo de Proyectos de Mejoramiento Pesquero (FIPs)

Entre el 12 y el 15 de diciembre de 2022, en la ciudad de Lima, se realizó el taller de fortalecimiento de capacidades en el manejo de Proyectos de Mejora Pesquera (FIPs, por sus siglas en inglés). Este taller fue organizado por la Cámara Peruana del Calamar Gigante (CAPECAL) y la Cámara de Armadores Poteros de Argentina (CAPA) con el apoyo de Sustainable Fisheries Partnership (SFP).

CAPECAL está conformada por 17 empresas procesadoras y exportadoras de calamar gigante o pota del Pacífico sur occidental y representa más del 50% del valor de las exportaciones de este recurso en el Perú. Por otro lado, CAPA agrupa a 32 empresas que suman más del 90% de la flota potera que opera en las aguas jurisdiccionales argentinas del Atlántico sur oriental. Ambas organizaciones son actores de gran relevancia económica e industrial de las cadenas de suministro de productos de la pesca que se nutren de calamares extraídos a ambos lados del cono sudamericano.

El taller fue impartido por Juan Manuel García, especialista en sostenibilidad pesquera que cuenta con una larga experiencia internacional en la puesta en marcha y gestión de FIPs. La capacitación tuvo como objetivo conocer los antecedentes del movimiento global para la pesca sustentable, entender los principios del estándar de sostenibilidad pesquera del Marine Stewardship Council (MSC) y sus indicadores, así como conocer los requerimientos y aprender a manejar los contenidos del portal de Fishery Progress donde se reportan públicamente los FIPs. Durante el taller, los participantes tuvieron la oportunidad de elaborar conjuntamente el perfil para Fishery Progress del FIP del calamar argentino, así como familiarizarse con el procedimiento requerido para su revisión y posterior publicación en esta plataforma.

“Este tipo de formación permite a las empresas participantes conocer de primera mano el funcionamiento de las herramientas que les permitirán crear y mantener actualizados los perfiles públicos de los proyectos de mejora que impulsan en sus pesquerías, gestionar sus acciones de los mismos y comunicar los avances a grupos de interés como pueden ser los supermercados y cadenas hoteleras internacionales entre otros”. explicó Juan Manuel.

Por primera vez, ambas instituciones han colaborado para llevar a cabo este taller de capacitación, que además de fortalecer sus capacidades en el manejo de FIP’s, les ha permitido un fructífero intercambio de experiencias que esperan mantener vivo en el futuro.

“ En primera medida quisiera agradecer el recibimiento por parte de CAPECAL, y por parte de los representantes de SFP. El taller me ha parecido muy enriquecedor, considero que me ha dado muchísimas herramientas para poder continuar con mi labor como coordinadora dentro del FIP del Calamar Argentino de CAPA. Este perfil es el resultado del compromiso de CAPA por mejorar su pesquería, además del inicio de un gran y largo camino que sin duda será más sencillo apoyándonos en los profesionales que me rodearon estos días”, indicó Sofía Wohler, coordinadora del FIP de CAPA.

Esta primera colaboración sienta las bases para que ambas organizaciones (CAPECAL y CAPA) establezcan un convenio de colaboración que busque la sostenibilidad de las pesquerías de calamares en las aguas que rodean América del Sur y será clave que ambas organizaciones aborden problemas comunes tales como la pesca ilegal, la escasa inversión en el conocimiento de la biología de estas especies en comparación con otras de similar o menor relevancia, la aplicación de la mejor ciencia disponible en la gestión de estos recursos, o el involucrar a los mercados internacionales en las mejoras ambientales de sus pesquerías, entre otras.

Por su parte, Alfonso Miranda, vicepresidente de CAPECAL expresó que eventos como el que acaba de producirse, no solo consolidan el camino hacia pesquerías sostenibles del calamar, sino que estrechan los lazos entre países hermanos de la región, cuyas pesquerías tienen retos similares que enfrentar. “Somos optimistas por naturaleza, pero ahora podemos serlo mucho más”, agregó.

El sector privado de Perú y Argentina dedicado a la extracción y comercialización de calamares, viene mejorando sus capacidades con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de estos recursos a largo plazo y evidenciar de forma pública y con base científica, que cada día ambas pesquerías se encuentran más cerca de alcanzar estándares de sostenibilidad internacionalmente reconocidos como el del MSC.