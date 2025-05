Misión cumplida: Niñas peruanas regresan al país tras increíble visita a sede de la NASA

Durante una semana las escolares participaron en talleres, charlas y visitas guiadas en NASA Space Center Houston.

En una emotiva ceremonia se dio por terminada la misión Ella es Astronauta, en la que participaron catorce niñas peruanas, quienes formaron parte de la primera tripulación nacional para la edición 2022 del programa. Por una semana fueron capacitadas en NASA Space Center Houston, uno de los centros de aprendizaje aeroespacial más importantes de los Estados Unidos. Ahora ellas regresan a nuestro país siendo agentes de cambio y astronautas de sus vidas.

Las estudiantes de Perú y Ecuador -23 en total- fueron capacitadas por destacados profesionales e ingenieros aeroespaciales en diversas actividades en NASA Space Center Houston. En la primera jornada que fue el pasado lunes 5 septiembre, las niñas participaron en la construcción de su propio cohete a escala. Además, estuvieron presentes en una charla sobre cómo enfrentar los desafíos y conocieron cómo es la nutrición de los astronautas que viajan al espacio.

Para el segundo día, las niñas pudieron lanzar sus cohetes y visitaron el Saturno V, el cohete más grande de la historia que fue usado en los años ’60 y ’70 durante las misiones Apolo por la NASA (para la llegada del hombre a la Luna).

También visitaron el Laboratorio de Flotabilidad Neutral, en donde pudieron ver de cerca el entrenamiento de un astronauta para su viaje a la Estación Espacial Internacional.

Asimismo, participaron de una charla brindada por Luis Ortiz (científico e ingeniero puertorriqueño que colabora con la NASA) sobre los requerimientos de la agencia espacial norteamericana para la selección de futuras astronautas y de la preparación que necesitan postular.

Las niñas construyeron una réplica a escala de un módulo lunar, similar al que usaron los astronautas que visitaron nuestro satélite; y para el jueves, las tripulantes realizaron tareas de programación y robótica, además de otros retos y acciones con el fin de incentivar la competencia y el aprendizaje.

En las últimas actividades nuestra tripulación realizó un recorrido guiado por la galería de artefactos espaciales del NASA Space Center Houston, donde pudieron apreciar trajes, cápsulas, polvo, rocas lunares y muchos otros artículos utilizados en la conquista del hombre al Espacio.

Finalmente, el programa Ella es Astronauta concluye con una ceremonia de graduación de las estudiantes peruanas y ecuatorianas, el emotivo encuentro estuvo dirigido por Nadia Sánchez, directora de She is. Luego de varios meses de aprendizaje de manera virtual y esta última semana de manera presencial en NASA Space Center Houston, las niñas retornan a sus países llevándose una experiencia única. Ellas no serán las mismas y todo lo aprendido servirá para impactar en la vida de más niñas.

Datos

El programa Ella es Astronauta tiene como finalidad incrementar el interés de las niñas en las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés).

Todo empezó a mediados del 2019, cuando la fundación colombiana She is firmó un convenio con el Space Center de la NASA con el fin de transformar la vida de niñas colombianas a través de la educación en carreras STEM. Así nació «Ella es Astronauta» y, en el 2021, la primera misión fue un éxito llevando a 31 niñas al Centro Espacial Houston. Con el fin de replicar la buena experiencia en los países de la región, se sumaron este año al programa Ecuador, Costa Rica y Perú.

Fuente: Agencia Andina