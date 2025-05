Mirtha Vásquez: “Eliminación de la inmunidad parlamentaria sería un gesto importante del Congreso”

La presidenta a. i. del Congreso, Mirtha Vásquez, mostró su confianza en que la próxima sesión del Pleno se apruebe, en segunda votación, la reforma constitucional que permita eliminar la inmunidad parlamentaria.

“No queremos que se mantenga como un mecanismo para generar impunidad para muchas personas que están siendo procesadas por la justicia”, señaló en declaraciones a Latina.

La titular del Legislativo destacó el acuerdo de la Junta de Portavoces, en que la mayoría de las bancadas acordó poner este tema como uno de los primeros puntos de agenda del Pleno convocado para este jueves. Sostuvo que el retiro de la inmunidad parlamentaria sería “un gesto importante de este Congreso frente a lo que la gente está esperando”.

Como se recuerda, la eliminación de la inmunidad parlamentaria se concretará mediante la aprobación de la reforma constitucional que modifica el artículo 93 de la Carta Magna y estipula que los procesos por delitos comunes impulsados en contra de los legisladores durante el ejercicio de su mandato “es de competencia” de la Corte Suprema de Justicia.

DECISIONES DE LA COMISIÓN DE ÉTICA

En otro momento, Vásquez Chuquilín expresó su preocupación por las decisiones tomadas este martes en la Comisión de Ética.

“Estoy preocupada porque, por un lado, se cierra la posibilidad de investigar algunos casos que sí me parece que lindan con la ética y, por otro lado, me parece desproporcionado que se abra proceso al congresista Alberto De Belaunde que denunció desapariciones durante las protestas, que no es un hecho que se inventó”, señaló.

Destacó que respeta la independencia de esta comisión, pero consideró que los parlamentarios tienen la oportunidad de ser mesurados y evaluar objetivamente estas conductas.

REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES

Consultada sobre las críticas al anteproyecto aprobado por la Comisión Especial de Pensiones, referido a la creación de un nuevo sistema de pensiones, la titular del Legislativo reiteró que es un tema que todavía se debe debatir.

“Esta comisión ha trabajado durante meses una propuesta, que todavía tiene que pasar por comisiones ordinarias y luego recién pasar al Pleno, es decir, todavía hay un proceso de debate. No se puede limitar la capacidad deliberativa del Congreso”, enfatizó.

ONP

De otro lado, la titular del Legislativo se refirió a la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo a la ley que permite el retiro de aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y que este miércoles será revisada por el Tribunal Constitucional (TC).

“Nosotros hemos tratado de armar una defensa en función a lo que la mayoría del Congreso ha opinado y creo que hemos hecho nuestros mayores esfuerzos”, sostuvo.

Finalmente, expresó su confianza en que el Tribunal Constitucional dé mayores alcances para resolver un tema tan delicado como el retiro de los aportes de la ONP.