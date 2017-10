Miraflores redoblará seguridad en calle las Pizzas ante partido Perú-Argentina

La Municipalidad de Miraflores anunció que adoptará medidas de seguridad para garantizar la integridad de las personas que asistan a ver el partido a la concurrida Calle de las Pizzas.

Además, se brindó algunas recomendaciones a los hinchas como: no acudir con niños, evitar el consumo de alcohol, no llevar movilidad particular, entre otros.

Serenazgo distrital contará con el apoyo de la Policía Nacional. También, habrá patrullaje constante por las principales vías del distrito.

Miraflores, 3 de octubre del 2017.- Con motivo del próximo partido entre Perú y Argentina y con la finalidad de garantizar la integridad de los hinchas que asistan a la Calle de las Pizzas, así como a otros concurridos centros de entretenimiento del distrito, la Municipalidad de Miraflores anunció una serie de medidas de seguridad que permitirán reforzar el control y orden en las vías del distrito.

En ese sentido se redoblará el número de serenos y se contará con el apoyo de la Policía Nacional en las principales zonas del distrito, en especial en la frecuentada calle miraflorina que se ha convertido en un punto de concentración a la hora de alentar a la selección peruana.

Además, se contará con una ambulancia permanente ante cualquier emergencia, con el refuerzo de la policía de tránsito y con patrulleros que vigilarán la avenida Diagonal y otras vías de la jurisdicción.

Por otro lado, el gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores, coronel Augusto Vega, recomendó no asistir en movilidad propia para evitar la congestión y facilitar el tránsito de los vehículos de seguridad en caso de emergencia.

También, aconsejó no acudir con niños, evitar el consumo de alcohol y no portar objetos contundentes o artefactos pirotécnicos que puedan ocasionar daños a los asistentes.

Estas medidas forman parte del programa “Miraflores 360°: todos juntos por la seguridad ciudadana”, un conjunto de iniciativas que han permitido reducir en 61% los actos delictivos en el distrito, entre el 2012 y el 2016.

