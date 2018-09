Convocan a marcha “Unidos denunciando los crímenes de lesa humanidad”

Diferentes movimientos sociales, entre ellos la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia convocan este miércoles a participar en la marcha “Unidos denunciando los crímenes de lesa humanidad”. La manifestación saldrá a las 2:00 p.m. desde las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA) hacia la sede de las Naciones Unidas.

Además, este miércoles se celebrará en New York la 73 Asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y el presidente designado por el Poder Electoral Daniel Ortega, no participará como lo había asegurado el pasado 12 de septiembre. Ortega era el penúltimo mandatario que comparecería en el programa, lo que marcaba su retorno al máximo foro mundial tras once años de ausencia, desde el 2007.

Daniel Ortega es cuestionado en el mundo por la masacre perpetrada desde abril, que ha dejado al menos 512 muertos; pero además su escenario no pudo ser más adverso. Con la puerta cerrada para una reunión con su homólogo estadounidense Donald Trump, tal como había insistido, le esperaban protestas en suelo estadounidense, por la comunidad nicaragüense que reside en Norteamérica.

Sin embargo, a pesar de que el mandatario no participará, ciudadanos autoconvocados realizarán diferentes plantones en contra del Gobierno de Ortega-Murillo.

Hasta este lunes, el ejecutivo de Ortega no había confirmado su participación en la 73 Asamblea General de la ONU, pero su nombre no aparece en la lista de mandatarios que asistirán.

(Fuente: Nodal)

