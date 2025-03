Ministro de Cultura inaugura exposición fotográfica “Generación Bicentenario en Marcha” en explanada del LUM

Imágenes de fotoperiodistas y ciudadanos, registradas en las marchas de noviembre pasado, y memorial de Miraflores para Inti Sotelo y Jack Pintado, serán expuestas hasta el 10 de marzo del 2021.

“Generación Bicentenario en Marcha” es el nombre de la exposición fotográfica inaugurada por el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, en la explanada del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), en cuyo centro acogió el memorial que fuera levantado en Miraflores, en homenaje a Inti Sotelo y Jack Pintado, víctimas mortales de las manifestaciones de noviembre último.

“Tenemos la oportunidad de sentirnos parte de un verdadero cambio, de un momento que sabemos que va a marcar el futuro. Creo que los jóvenes y la ciudadanía, que salió a ejercer su derecho a la protesta pacífica, por sus ideales y por lo que creía necesario, eran conscientes que estaba formando parte de un momento del cambio”, dijo el ministro Neyra, al inaugurar esta exposición fotográfica.

Sostuvo que esta muestra refleja lo que el país ha vivido y sobre todo, el deseo de construir un país lleno de sueños e ideales, como lo hicieron quienes lucharon por nuestra libertad hace casi 200 años.

“Doy por inaugurada esta exposición, con una frase que a mí me gusta mucho y que he repetido en estos días, frase de un poema de Antonio Machado, y que creo que ayuda a entender dónde estamos y hacia dónde queremos ir: ‘¿Tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela´”, expresó el titular de Cultura.

Este evento contó con la presencia de las familias de Inti Sotelo y Jack Pintado, del ministro de Cultura, Alejandro Neyra; la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Leslie Urteaga; y el embajador de España, Alejandro Alvargonzáles; del alcalde de Miraflores, Luis Molina; del director del LUM, Manuel Burga, entre otros invitados.

Exposición

En los 900 metros de la explanada del LUM, están distribuidos 30 paneles con imágenes de más de 20 fotoperiodistas profesionales de diversas partes del país, además de fotos ciudadanas; así como una proyección audiovisual en el frontis. El material documental exhibirá pasajes de las protestas con un mensaje democrático y de convivencia pacífica.

Las imágenes de contenido informativo, que narran lo acontecido bajo una mirada realista, ética y estética, fueron curadas por un equipo del LUM con la asesoría del crítico de arte, Jorge Villacorta, y con la valiosa colaboración de la Asociación de Fotoperiodistas del Perú (AFPP).

La exposición, que cuenta con el apoyo de la Embajada de España, la Asociación de Fotoperiodistas del Perú y la Municipalidad de Miraflores, permitirá reconocer el derecho a la protesta y dignificar la memoria de los estudiantes víctimas de la violencia, quienes marcharon junto a miles de compatriotas en noviembre del 2020.

“Generación Bicentenario en Marcha” estará abierta al público hasta el 10 de marzo de 2021. El LUM, recibe visitas presenciales, previa reserva, los martes, jueves y sábados de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Los interesados en visitar la exposición fotográfica, así como la permanente y la temporal de Túpac Amaru y Micaela Bastidas, deberán comunicarse a: reservaslum@cultura.gob.pe