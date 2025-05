Ministro de Cultura en Huánuco: “Debemos rebelarnos contra la pandemia, contra la corrupción y contra la pobreza”

Alejandro Salas afirmó que el gobierno está dispuesto a trabajar con todas las autoridades del país; gobiernos regionales, locales y el Congreso, rebelándonos contra las injusticias.

El ministro de Cultura, Alejandro Salas Zegarra afirmó «en la región Huánuco que ‘nos toca rebelarnos contra la pandemia, la corrupción, la pobreza y contra los flagelos de la sociedad”. Fue durante su participación de la ceremonia de conmemoración de los 210 años de la rebelión histórica de esta ciudad.

“Traigo el saludo y mensaje del presidente Pedro Castillo, quien me encomendó el venir para expresarles ese sentimiento patriótico, por estos 210 años de conmemoración de la rebelión de Huánuco”, señaló el ministro.

“Huánuco nos ha enseñado que cuando la patria llama, nos tenemos que poner de pie e ir. Hace 210 años muchos patriotas se rebelaron y hoy en día nos toca seguir ese ejemplo y rebelarnos contra la pandemia, contra la corrupción y contra la pobreza. Rebelarnos contra los flagelos de la sociedad, para poder salir adelante”, agregó.

El ministro Salas destacó el patriotismo de los huanuqueños y convocó a todo el país a seguir el ejemplo. “La mejor manera de rebelarnos es sentir y querer a nuestro país. Seguimos en una lucha constante para poder forjar la patria que todos queremos”, enfatizó.

El titular de Cultura dijo también que, “el gobierno del Perú está dispuesto a trabajar con todas las autoridades del país; gobiernos regionales, locales y el Congreso. Extendemos los votos, para poder seguir trabajando juntos y rebelándonos contra las injusticias”, señaló.

Salas señaló, también que esperan obtener el voto de confianza del Congreso de la República, el próximo 8 de marzo. “Vamos a llevar la propuesta del Gobierno del presidente Pedro Castillo y del premier Aníbal Torres. Queremos tender puentes de gobernabilidad. No podemos seguir en discusiones cuando hay niños y niñas, y ciudadanos que no tienen que llevarse a la boca. Tenemos que seguir trabajando por un consenso para salir de esta crisis por la pandemia y política. Debemos seguir caminando adelante, porque tenemos una economía sólida y somos el cuarto país en aplicar la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Debemos generar optimismo para la inversión privada. No dejar de mirar con optimismo para tener gobernabilidad”.

“Esperamos exponer la política de Estado, la ejecución de gobierno que queremos para el Perú. Al Congreso le pedimos ayudarnos con voluntad en sacar adelante los puntos en común, como luchar contra la pobreza, la salud, la presencialidad de las clases”, añadió.

Salas pidió a todos los peruanos trabajar en beneficio del país y su cultura milenaria que es reconocida en todo el mundo. “Debemos trabajar por nuestro país, que cuenta con una cultura milenaria, la cual nos da como ejemplo que las cosas las podemos hacer bien”.

“Como peruanos debemos dar el ejemplo de que podemos seguir avanzando. Ese el mensaje que traigo desde el gobierno del presidente Pedro Castillo. Miremos el país con esperanza, los conflictos no nos llevarán a nada”, enfatizó el titular de Cultura.

El ministro agregó que, de Huánuco, “me llevo el compromiso de sacar adelante el patrimonio cultural material e inmaterial. Tienen las puertas abiertas. Nos llevamos las demandas para gestionar de manera real para atender las necesidades”.

Rebelión de Huánuco

Cabe destacar que esta rebelión, fue provocada por el descontento de criollos e indígenas, frente a las medidas tributarias y de control fiscal del gobierno virreinal de aquella época. Un hecho histórico que tuvo un gran impacto en el camino hacia la independencia del Perú.

Se trató de uno de los principales movimientos de protesta que, en 1812 logró unir a los indígenas locales y un grupo de criollos liderados por Juan José Crespo y Castillo, junto a curas como Marcos Duran Martel; alcaldes de indios, entre ellos José Contreras y Norberto Haro; y mestizos como José Rodríguez.

El evento de hoy, se desarrolló en el auditorio del Grand Hotel Huánuco y fue organizado por la Comisión Bicentenario Regional de Huánuco, conformado por el Gobierno Regional, la Municipalidad de Huánuco y el Proyecto Especial Bicentenario del Ministerio de Cultura.

Esta conmemoración contó con la presencia del gobernador regional, Juan Alvarado Cornelio; el alcalde provincial de Huánuco, José Villavicencio Guardia; el director ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario, Hildebrando Castro Pozo Chávez; entre otras autoridades y personalidades.

El programa incluyó homenajes a la memoria de los cientos de indígenas rebeldes caídos en lucha. De igual modo, se recordó a personajes como Crespo y Castillo, quien, junto con el alcalde de Huamalíes, José Rodríguez, y el alcalde Norberto Haro, fueron enjuiciados y ajusticiados en Huánuco, con pena de garrote. Además de la presentación de danzas típicas de la región.

La historia peruana señala que, debido al descontento frente a las medidas tributarias y de control fiscal del gobierno virreinal, el 22 de febrero de 1812, indígenas de Panatahuas, Huamalíes, Huánuco y otras poblaciones, y con la adhesión de sectores criollos, tomaron control de la ciudad de Huánuco. Sin embargo, un mes después, los rebeldes fueron derrotados en la batalla de Puente de Ambo.

Conmemorar esta efeméride resulta de gran importancia pues se trató de una de las primeras revueltas regionales en un contexto de crisis monárquica española e inicios de la lucha por la independencia continental.