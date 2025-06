Ministerio de Cultura otorga la distinción póstuma de Personalidad Meritoria de la Cultura a Ramón Stagnaro, destacado guitarrista

Al recordado guitarrista peruano se le reconoce aporte en las industrias musicales del mundo.

El Ministerio de Cultura concedió la distinción póstuma de “Personalidad Meritoria de la Cultura” al recordado Ramón Stagnaro, en mérito a su aporte como guitarrista peruano en las industrias musicales del mundo.

Mediante Resolución Ministerial N° 000236-2022-DM/MC, firmada por el ministro de Cultura, Alejandro Salas y publicada en el Diario El Peruano, se otorga el merecido reconocimiento al recordado músico, quien falleció recientemente.

A Stagnaro se le destaca por su trayectoria dedicada a la promoción y difusión de diversos géneros, y por las producciones culturales peruanas reconocidas en el ámbito nacional e internacional.

En 1989, mientras tocaba la guitarra en un estudio, uno de los productores del cantautor brasileño Roberto Carlos lo escuchó e invitó a grabar una canción suya titulada «Si me dices que ya no me amas», lo que marcó el inicio de un nuevo trayecto en el recorrido musical de Stagnaro.

Es así, como su arte con la guitarra se hizo conocido a nivel internacional y fue solicitado durante sus años de residencia en Los Ángeles, Estados Unidos, por estrellas de la música como Diana Ross, Gino Vannelli, Celine Dion, Alejandro Sanz, Shakira y Enrique Iglesias.

Además, estuvo asociado al productor David Foster, formando parte de sus proyectos musicales.

También tocó junto a Yanni, Nelly Furtado, Andrea Bocelli, Josh Groban, Los Tigres del Norte, Bárbara Streisand, Luis Miguel, entre otros.

En nuestro país, grandes figuras como: Gian Marco, Marco Romero, Eva Ayllón, Jair Mendoza, Tania Libertad, Arturo Barrientos, también tuvieron el privilegio de contar con su talento en sus creaciones musicales.

Cabe mencionar que la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura, es el reconocimiento que otorga el Ministerio de Cultura a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, inscritas o no en Registros Públicos; así como a organizaciones tradicionales, que han realizado un aporte significativo al desarrollo cultural del país.