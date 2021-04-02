20.5 C
Lima
viernes, 10 octubre, 2025
Declaran de interés nacional contratación del servicio de asistencia técnica en la ejecución de la nueva Carretera Central
ActualidadNacional

Declaran de interés nacional contratación del servicio de asistencia técnica en la ejecución de la nueva Carretera Central

Decreto también señala que se autoriza al MTC realizar los actos necesarios para la formalización de la contratación de Estado a Estado.

Mediante Decreto Supremo Nª 015-2021-MTC, publicado ayer en el diario oficial El Peruano, se declaró de interés nacional la contratación del servicio de asistencia técnica en la ejecución de los proyectos “Creación de la Carretera Central Huaycán–Cieneguilla Santiago de Tuna–San Andrés de Tupicocha–San Damián Yuracmayo–Yauli Pachachaca–Emp. PE-22, distrito de Santa Rosa de Sacco, provincia de Yauli, departamento de Junín, y la construcción de la Vía Expresa Santa Rosa”.

Cabe anotar que, el presidente Francisco Sagasti anunció el pasado 25 de marzo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) seleccionó al Estado de Francia para que brinde la asesoría técnica a nuestro país, mediante la modalidad de Gobierno a Gobierno, en la construcción de la nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa del Callao.

La citada norma también autoriza al MTC, a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provias Nacional), emitir “los actos necesarios para la formalización de la contratación de Estado a Estado”.

Carretera Central

La Nueva Carretera Central, perteneciente a la Red Vial Nacional, conectará a los departamentos de Lima y Junín con otras regiones a través de 136 kilómetros y beneficiará a nueve millones de usuarios.

El proyecto de la nueva Carretera Central será una vía de primer orden, concebido con túneles, viaductos y puentes. Todo el trayecto se podrá recorrer en la mitad del tiempo de la actual ruta. Se trata de una moderna autopista de dos vías con dos carriles cada una. Su monto de inversión se estima en aproximadamente S/ 11 571 millones. 

