Minam lanza campaña nacional "Perú, por la generación del cambio"
Ciencia y Tecnología

Minam lanza campaña nacional “Perú, por la generación del cambio”

Busca concientizar a la ciudadanía respecto a la importancia de conservar el planeta y nuestros recursos naturales.

El Ministerio del Ambiente (Minam) desarrolla la campaña nacional “Perú, por la generación del cambio”, mediante la cual se busca concientizar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del cuidado de nuestro ambiente y de los recursos naturales. 

Esta acción concuerda con los lineamientos establecidos en la declaratoria de Emergencia Climática nacional firmada esta tarde por el presidente de la República, Pedro Castillo, en el distrito de Ventanilla. Respecto a dicha campaña, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, ha manifestado que la conservación de la naturaleza y de nuestros recursos naturales es una prioridad del Gobierno.

“Por eso, consideramos que el tema ambiental esté incorporado en la agenda de trabajo de todos los niveles de gobierno y en las actividades diarias de cada ciudadano”, acotó. Añadió que somos la generación que puede liderar un verdadero cambio para evitar el sufrimiento que ocasionan los efectos del cambio climático.

“Estamos a tiempo aún de poder revertir un futuro oscuro para nuestro planeta. Debemos aprovechar esta oportunidad, porque quizá ya no tengamos más oportunidades”, subrayó. La referida estrategia comunicacional surge ante la necesidad de actuar de manera activa, a fin de evitar las consecuencias del citado fenómeno global, considerando que el tiempo para lograr revertir ese panorama se está acortando. 

En esa línea, el Minam impulsa alianzas entre el Gobierno con la ciudadanía y las empresas, para generar un verdadero cambio que asegure el bienestar de las personas y el desarrollo económico de nuestro país, sobre todo luego de la pandemia de la Covid-19. 

“Perú, por la generación del cambio” es una campaña que está alineada a las acciones del Gobierno en la perspectiva de la reciente declaratoria de emergencia climática nacional, incorporando estrategias de educación ambiental sobre los problemas y oportunidades del cambio climático.

