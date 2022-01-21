Legado: Planta de Oxígeno inicia operaciones en Puquio en beneficio de unos 120 mil Ayacuchanos

Moderno equipo fue importado de Turquía y tiene una capacidad para generar 480 m3 de oxígeno por día.

A fin de reducir la brecha de oxígeno en la región Ayacucho y enfrentar la tercera ola del COVID-19; el Proyecto Legado inauguró esta mañana, en el Hospital de Apoyo Puquio-Felipe Huamán Poma de Ayala, la décimo segunda planta de oxígeno, adquirida del extranjero, que beneficiará a unas 120 mil personas de las provincias de Lucanas, Parinacochas, Cangallo y Páucar del Sara Sara.

Esta moderna planta, procedente de Turquía, tiene una capacidad de generación de oxígeno de 20 m3 por hora, equivalente al llenado de 40 cilindros de 10 m3 por día. Es decir, se producirán aproximadamente 480 m3 de oxígeno por día.

Durante la actividad de entrega estuvieron presentes el alcalde distrito de Puquio, Luis Moya; el director de la DIRESA Ayacucho, Elvyn Díaz; el director de la Red de Salud de Puquio, Yony Crisóstomo; el director del Hospital de Apoyo de Puquio, William Huarcaya y Enrique Fernández, subdirector de Proyectos e Infraestructura del Proyecto Legado.

Asimismo, el Hospital de Puquio recibió de Legado, 50 unidades de cilindros de oxígeno de última generación y con una capacidad de 10 m3 para asegurar que este vital elemento médico pueda llegar a las provincias ayacuchanas beneficiadas.

El director de la Red de Salud de Puquio, Yony Crisóstomo, destacó que con este equipo medicinal se dará la pelea a la pandemia, y que su puesta en funcionamiento corresponde a un trabajo articulado entre las autoridades locales y nacionales.

En esa línea, Enrique Fernández, subdirector de Proyectos e Infraestructura del Proyecto Legado, expresó la satisfacción de esta institución al culminar un proceso, producto del compromiso de un equipo de profesionales, expertos en compras internacionales y contrataciones públicas, tras la capacidad adquirida en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

El Proyecto Legado fue convocado por el Ejecutivo, a través del Decreto de Urgencia N° 036-2021 publicado el 2 de abril de 2021, para encargarse de la compra e implementación de plantas generadoras de oxígeno medicinal, isotanques y cilindros a nivel nacional.

Legado trasciende el ámbito deportivo, siendo actualmente un aliado estratégico para el sector salud, no solo en temas de abastecimiento de oxígeno, sino al haber instalado e implementado de 10 Centros de Atención y Aislamiento Temporal (CAAT) para pacientes COVID-19 en el país y ser el operador logístico de los centros de vacunación en la capital.