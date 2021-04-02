Miembros de Mesa podrán capacitarse para las elecciones 2021 en la Segunda Jornada Nacional del domingo 4 de abril

Este domingo 04 de abril se realizará la Segunda Jornada Nacional de Capacitación presencial a los Miembros de Mesa de los distritos de San Martín de Porres y el Rímac, jurisdicción de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Norte 1, con miras a las próximas elecciones generales del 2021.

Dicha jornada iniciará a las 8 de la mañana y culminará a la 1 de la tarde, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad y prevención contra la Covid 19. En cada aula sólo capacitarán a 8 Miembros de Mesa para evitar aglomeraciones.

Durante la capacitación, se enseñará sobre la instalación de la mesa, el momento del sufragio y el escrutinio, es decir, el conteo de los votos. Además, los Miembros de Mesa dispondrán de un manual de instrucciones, donde se les explica las tareas a realizar el domingo 11 de abril, desde las 6:00 de la mañana.

En el distrito de San Martín de Porres, los Miembros de Mesa pueden acercarse a la Institución Educativa Emblemática José Granda, ubicada en la Av. Universitaria 222 y en la IE Santo Domingo El Predicador, en calle 1 MZ A Lt 3-4 Los Jardines del Naranjal.

Asimismo, en el distrito del Rímac pueden acercarse a la Institución Educativa Emblemática María Parado de Bellido, situada en la Calle Antón Sánchez S/N.