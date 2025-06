México: AMLO acusa a EEUU de apoyar a grupos opositores al tren Maya

Gobierno de EU está detrás de opositores a Tramo 5: López Obrador

Por Emir Olivares y Néstor Jiménez

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el gobierno de Estados Unidos está detrás de los grupos opositores al tramo 5 del Tren Maya.

Esa es una de las razones por las que su gobierno tomó la decisión de declarar el proyecto ferroviario como un asunto de seguridad nacional.

“Desde la Ciudad de México y diversos puntos del país hay pseudoambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos y nos promueven estos amparos. Entonces se recurre a un procedimiento que establece la ley que es declarar esta obra de seguridad nacional, por muchas razones porque está interviniendo un gobierno extranjero (el de Estados Unidos), porque se está perdiendo dinero del presupuesto, porque es una obra prioritaria, porque se están aplicando tácticas dilatorias porque no hay justicia expedita”, apuntó en la mañanera de este lunes el titular del Ejecutivo federal.

Apuntó a personajes como el empresario Claudio X. González, al ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío; en otros de los que llama sectores “conservadores” a estar detrás de los grupos que se oponen al tramo 5, que corre de Cancún a Tulum, y que sólo abarca 50 de los mil 500 kilómetros totales de la obra. “Eso es totalmente atípico. ¿Cómo es que son mil 500 kilómetros de tren y donde está el conflicto es en 50 kilómetros?”

Indicó que el gobierno federal ya ha entregado información a los jueces que han otorgado las suspensiones provisionales, pero hasta ahora no han resuelto y la obra ha estado detenida por tres meses, causando pérdidas económicas.

Esto a pesar que se realizó, dijo, una consulta con los pobladores de las zonas por las que pasará el tren, donde campesinos y propietarios se han manifestado de acuerdo con el mismo.

Remarcó en cambio que muchos de esos ambientalistas u organizaciones de la sociedad civil “tienen amnesia” y se olvidan que el sexenio pasado se entregaron territorios de la Riviera Maya a empresas extranjeras para explotar petróleo en los acuíferos.

“¿Quién se acuerda de eso? Caso nadie se acuerda, porque los medios guardaban silencio, no es un reproche a ustedes, pero así era, había un control absoluto. Bueno, pero ¿hay denuncias de ambientalistas? Tampoco. Y estamos hablando de todo el litoral del Golfo y de El Caribe. Imagínense la zona turística más importante de México, que ha mantenido al sureste por décadas (…) No les importaba convertir la zona turística en zona petrolera, en entregar a extranjeros todo ese litoral; y ahora resulta de que no pueden dormir –una artista que decía que no podía conciliar el sueño porque estábamos destruyendo la selva—, es como cuando Claudio (X. González) traía la campaña en contra de la educación pública y a favor de la reforma educativa y decía que le preocupaban mucho los niños. No si son muy hipócritas”, enfatizó el mandatario.

Insistió que al declarar obra de seguridad nacional el Tren Maya no se incurrirá en desacato judicial e inclusive retó a sus opositores a presentar las denuncias correspondientes y que sea el Poder Judicial el que lo determine.

Dijo que aún no cuenta con el costo exacto para el erario que ha tenido para el erario que el proyecto del tramo 5 haya sido detenido por tres meses y refirió que Grupo México ya no estará a cargo de una parte del tramo 5, pues al ser un asunto de seguridad nacional corresponderá a su gobierno completar la obra, por lo que esa empresa tendrá que recibir una indemnización, cuyo monto ya se analiza.

Fuente: Agencia Nodal | Jornada