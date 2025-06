Científicas en la Feria del Libro: Yamina Silva inspira a más peruanos con la ciencia

La actual viceministra del Minam participará este martes 26 en el conversatorio “Chicas científicas” en la FIL Lima.

Por: María Fernández Arribasplata

Desde muy pequeña, en su natal Valle del Monzón en Huánuco, la doctora Yamina Silva Vidal se preguntaba: ¿De dónde vienen las lluvias? ¿Por qué llueve muy fuerte en algunos lugares y en otros no? Ese interés aumentó con el paso de los años y cuando acabó la secundaria decidió estudiar Meteorología en Rusia. Luego de 13 años regresó al Perú convertida en la primera meteoróloga con grado de doctora en nuestro país. Una historia que nos enorgullece y que será compartida por la científica este martes 26 en la Feria Internacional del Libro de Lima para que más peruanos se inspiren a seguir el camino de las ciencias.

“Posiblemente fui la única peruana en esa época que postuló a la beca para seguir la carrera de Meteorología, porque no era muy común” , comenta Yamina Silva, destacada investigadora y actual viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente (Minam).

Corría el año 1983 y la doctora Yamina era una adolescente muy preocupada por todo lo que estaba pasando en el país a causa del fenómeno El Niño. Ese hecho marcó su vida y el comienzo de su carrera. Decidió estudiar Meteorología en Universidad Estatal de Hidrometeorología de Rusia gracias a una beca del entonces programa INABEC. Allá se volvió una experta en variabilidad climática y no paró hasta convertirse en una de las científicas más importantes de nuestro país.

En total, fueron 13 años los que estudió entre el pregrado, maestría y doctorado. En ese país tan lejano y muy frío lo primero que aprendió fue el idioma y se dio con la sorpresa que más mujeres de diferentes países del mundo estudiaban Meteorología, lo que no sucedía con la carrera de Oceanografía donde la mayoría sí eran varones.

En todo ese tiempo se dedicó a estudiar los procesos físicos y dinámicos de la atmósfera usando modelos y radares meteorológicos para comprender las causas de la variabilidad climática y los eventos meteorológicos extremos.

“En el doctorado me enfoqué en entender las lluvias asociadas al fenómeno El Niño. Por eso cuando retorné al Perú, en 1998, me interesó trabajar en un proyecto que estaba realizando el Instituto Geofísico del Perú (IGP), asociado a un modelo matemático para pronosticar las lluvias relacionadas a ese fenómeno. Vine por tres meses y me quedé más de 20 años como investigadora en la institución”, señala Yamina Silva.

Todo lo aprendido en el extranjero lo compartió con jóvenes investigadores y también con expertos en el tema, justo cuando el país más lo necesitaba, cuando la furia de la naturaleza golpeaba más duro a los peruanos. Todavía recuerda las trágicas noticias de aquel 1998 y entonces pensó: me he formado como científica y tengo que hacer algo por mi país. Gracias a ese proyecto se pudo tomar acciones y trabajar en conjunto con otras instituciones para frenar el impacto de este fenómeno climático.

Experta en variabilidad climática

Por muchos años, la doctora Yamina Silva también se ha dedicado a estudiar la variabilidad del clima en los andes peruanos, con énfasis en la cuenca del Mantaro. Se enfocó en ese lugar por su importancia, de allí proviene gran parte de los alimentos y abastece a la ciudad de Lima y zonas aledañas. Desde el 2003 ha desarrollado conjuntamente con otros investigadores varios proyectos para entender esta variabilidad climática y cómo se afectaría con el cambio climático.

“Nos interesa poder entender la dinámica del clima y cómo está impactando en las poblaciones y diversas actividades económicas. Una de las conclusiones que tenemos es que el periodo de lluvias en los andes centrales se está acortando, cada vez tenemos menos días de lluvia y eso significa por ejemplo que algunas variedades de papa necesitan más tiempo para producir, impacta en la agricultura y también en la ganadería”, explica la investigadora del IGP.

Investigando los glaciares

Su paso por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) también le permitió entender a la doctora Silva cómo las variaciones del clima influyen en el derretimiento de los glaciares y cómo las actividades humanas están acelerando ese proceso.

“Por ejemplo ahora vemos que los glaciares están cubiertos de una capa oscura que se llama hollín a eso le llamamos carbono negro, que se produce por la combustión es decir la quema que hacen los agricultores o los incendios forestales. Todas esas partículas viajan a través de la atmósfera y se posicionan en la superficie de los glaciares creando esa capa oscura que absorbe la radiación solar y hace que se caliente, y ese proceso acelera el derretimiento”, detalla con preocupación la científica.

Preocupación por el cambio climático

Desde su actual cargo como viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente viene desarrollando una serie de acciones para mitigar los efectos del cambio climático. El Perú se ha comprometido en reducir en un 40 % sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, una ambición climática muy fuerte que necesita del esfuerzo de todos para poder cumplirlo.

“El clima siempre ha tenido su variabilidad, pero ahora son más extremos. Los periodos secos se hacen más largos lo que conlleva al deterioro de los bosques y los ecosistemas. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo. Desde el Ministerio del Ambiente ya se tiene identificado medidas de mitigación y se está trabajando con diferentes sectores para enfrentar el problema juntos. Cada día que pasa estamos generando gases de efecto invernadero, al movilizarnos por ejemplo, es importante pensar en nuestras actitudes y lo que estamos haciendo frente a este tema global”, enfatiza la viceministra.

Científicas en la Feria del Libro

Yamina Silva junto a la doctora Lucero Cahuana, investigadora y economista en salud, participarán en el conversatorio “Chicas Científicas” que se realizará este martes 26 de julio en la Feria Internacional del Libro Lima 2022. Ambas también forman parte del libro “Científicas del Perú: 24 historias por descubrir”, que busca poner en valor el esfuerzo de veinticuatro profesionales que vencieron dos estigmas: ser mujer y seguir una carrera científica.

“Queremos que más jóvenes se interesen por la ciencia, desde nuestra experiencia les contaremos cómo nos interesamos en la ciencia, qué hace una científica, es importante que conozcan cómo empezamos y cómo nos desarrollamos en este campo. Necesitamos que el Perú desarrolle más ciencia para transformar nuestros productos naturales y tenga más valor”, finaliza.

DATO:

Este 26 de julio a las 11:00 a.m. en el auditorio José María Arguedas de la Feria Internacional del Libro de Lima , las dos científicas peruanas Yamina Silva y Lucero Cahuana contarán de su labor en el campo de las ciencias así como su motivación por elegir su profesión.

Fuente: Agencia Andina