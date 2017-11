Mercado Libre reportó sólidos resultados financieros del tercer trimestre

-Con una apuesta fuerte a inversión en tecnología, producto y programas de fidelidad y envíos gratuitos, la compañía aumentó un 60,6% sus ventas netas a US$370,7 millones. Los ingresos netos fueron US$27,7 millones, con un resultado por acción de US$0,63

-Mercado Libre logró marcas históricas nuevamente con 74,2 millones de productos vendidos, un 55,8% más que hace un año, US$3 billones de dinero transaccionado en la plataforma y 62,3 millones de transacciones realizadas a través de Mercado Pago.

MercadoLibre, Inc. (Nasdaq: MELI) (http://www.mercadolibre.com), la compañía de tecnología líder en e-commerce en América Latina, reportó hoy los resultados financieros del tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2017.

“Las inversiones en tecnología, producto y el programa de envíos gratuitos dieron como resultado un excepcional aumento de tráfico al sitio y mayores conversiones. Este enfoque de inversión agresivo en el que nos hemos embarcado seguirá siendo una de las piedras angulares de nuestra hoja de ruta, permitiéndonos profundizar nuestras ventajas competitivas y contribuir a hacer crecer nuestra posición de liderazgo regional en comercio digital y soluciones fintech” Pedro Arnt, Chief Financial Officer of MercadoLibre, Inc., comentó,

Resultados del negocio para el tercer trimestre de 2017

El volumen de dinero transaccionado en el marketplace mercadolibre.com continuó su tendencia ascendente marcando el récord de US$3 billones, con US$3.075,3 millones, un aumento del 50,7% en dólares.

Los artículos vendidos aceleraron nuevamente alcanzando 74,2 millones de unidades, un 55,8% de aumento año contra año, la mayor tasa de crecimiento en los últimos cinco años.

El volumen total de pagos de Mercado Pago aumentó un 73,5% en dólares: US$3.667,1 millones. Los pagos realizados crecieron un 69,4% año contra año, terminando el tercer trimestre con 62,3 millones transacciones totales.

El negocio de procesamiento de pagos de Mercado Pago por fuera de Mercado Libre, se destaca como una de las unidades de negocio con mayor crecimiento fuera del marketplace. En una base consolidada, el total de volumen de pagos excluyendo la plataforma mercadolibre.com creció un 107.6%.

La penetración Mobile dentro de la facturación de la plataforma llegó al 47%, y está en camino a representar el 50% del total del volumen de dinero transaccionado.

La cantidad de artículos publicados diariamente en Mercado Libre aceleraron un 51% año tras año durante el tercer trimestre de 2017 y llegaron al récord de 105,9 millones de publicaciones.

A su vez, los compradores únicos crecieron un 31,1% por segundo trimestre consecutivo, mientras que los usuarios registrados aumentaron el 21% llegando al récord de 201,2 millones.

Por tercer trimestre, las ventas netas de cada país han aumentado: Brasil 71%, Argentina 51%, México 82%, Colombia 42%, Chile 45%, y Uruguay 91% (porcentajes expresados en moneda neutral)

Resultados financieros del tercer trimestre de 2017

Las ventas netas de Mercado Libre alcanzaron los US$370,7 millones, representando un 60,6% más año contra año en dólares. Los ingresos netos de la compañía para el tercer trimestre de 2017 fueron de US$27,7 millones, resultando en un resultado por acción de US$0,63 centavos.

“En muchas maneras, este trimestre ha sido el mejor del año hasta el momento, y estoy encantado de presenciar de primera mano cómo la compañía está ejecutando el ambicioso conjunto de objetivos que estableció. Nuestras aspiraciones son claras. Nos esforzaremos para convertirnos en una plataforma indispensable para nuestros usuarios que facilite el comercio electrónico, y los pagos y créditos online. El principal motor para lograr ese objetivo es continuar creciendo lo más rápido posible y para lograr la mayor cantidad de economías de escalas posible en los próximos años”, concluyó Pedro.

