MEF incrementa su presupuesto 2022 en un 24.1 % respecto al año anterior

El titular de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Segundo Acuña Peralta (APP), al presentar al ministro de Economía y Finanzas para que sustente el presupuesto del año fiscal 2022 de su sector, informó que este asciende a 44 865 millones de soles, monto mayor en 24.1 % respecto al año anterior.

Asimismo, declaró que, en ese monto, se encuentra incluido el pago de la deuda pública, que asciende a 21 495 millones de soles, y el monto asignado a la reserva de contingencia, que alcanza la cifra de 8 582 millones.

Durante su exposición, Pedro Francke Ballvé diseccionó estas cifras. Así, por ejemplo, insistió en la información ya planeada por el titular de la comisión, en tanto que la mayor parte del presupuesto se va en el pago de la deuda interna y externa, y la reserva de contingencia.

El pago de deuda lo dividió en deuda interna (13 712 millones) y deuda externa (7 782 millones).

Además de ello, está el Fondo para Inversiones que alcanza los 2 300 millones de soles; el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, 700 millones; el mantenimiento de vías nacionales por 315 millones; y el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial por 120 millones.

De otro lado, se encuentra la administración del proceso presupuestario del sector público prevención, control, diagnóstico, tratamiento de coronavirus (8 619 millones); y la transferencia de recursos para ejecución de proyectos de inversión (2 420 millones).

Un rubro que el ministro Francke priorizó en su discurso fue el referido a las obligaciones previsionales, administradas por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que asciende a 6 487 millones de soles.

El parlamentario Segundo Acuña Peralta le dijo al titular del MEF que la recaudación no solo debe venir de los impuestos, que son muy bajos; lo más importante, expuso, es la generación de la inversión, porque con ella vamos a generar impuestos, empleos y vamos a reactivar la economía.

Francke coincidió con él, y le respondió que la inversión pública debe servir de soporte. Allí están, por ejemplo, las carreteras o las represas, que van a dar sostén a un enorme desarrollo de la agroexportación.

Por su parte, el congresista Wilson Soto Palacios (AP) consultó sobre el presupuesto que va a requerir la segunda reforma agraria y de dónde va a salir ese dinero. Así también, se quejó que, en su región, Huancavelica, necesitan mayor financiamiento e informó que las vías están en pésimas condiciones y los hospitales colapsados.

Pedro Francke Ballvé se comprometió a enviar un informe pormenorizado sobre el financiamiento de la denominada segunda reforma agraria, además informó que su sector está trabajando el reembolso por los fertilizantes y la ampliación del bono Yanapay para los pequeños agricultores.

Sobre las vías rurales, afirmó que es un tema que preocupa, y por ello se va a añadir un rubro de más de 300 millones de soles para las municipalidades con el fin de que lo utilicen en el mantenimiento de dichas vías.

Por su parte, la legisladora Heidy Juárez Calle (APP) mostró su preocupación por el incremento de la deuda pública interna y consultó a cuánto asciende la mencionada la deuda que el país mantiene a la fecha; por otro lado, aseveró que la Contraloría General de la República, en julio, sostuvo que existen más de tres mil obras paralizadas, lo que supera los 18 mil millones, y quiso saber qué acciones ha tomado su portafolio.

Como respuesta, Francke Ballvé informó que a setiembre la deuda pública asciende a 294 mil millones de soles, lo que significa que es por lo menos el 35 % del producto bruto interno, y declaró que se trata de una cifra normal y no excesiva en relación a los demás países de América Latina.

Sobre las obras paralizadas respondió que se han dado por diversas razones como, por ejemplo, litigios o contratistas que se escapan, y que corresponde a cada organismo ejecutor resolver. Ahora, en cuanto a su sector, priorizará la continuidad y culminación de dichas obras.

MINISTERIO DE SALUD

En otro momento, el titular del Ministerio de Salud, Hernando Cevallos Flores, sustentó el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022, cuyo monto es de 11 251 millones de soles, cifra mayor en un 7 % respecto al año anterior.

Ese incremento, de 675 millones de soles, es lo que se va a utilizar en la gestión de la emergencia sanitaria. Sobre todo en mejorar los niveles de contención y la capacidad operativa de los distintos niveles del sector, refirió.

Cevallos Flores inició su exposición con la relación que existe entre la política del ministerio que se alinea con la política sectorial nro. 13 del Acuerdo Nacional, referente al acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social.

Esta premisa mayor, indicó, se traduce en mejorar hábitos, conductas y estilos de vida saludables de la población; además de asegurar el acceso a servicios integrales de salud de calidad oportunos a la población; y mejorar las condiciones de vida de la población para evitar vulnerabilidad y riesgos en la salud.

Sobre la emergencia sanitaria informó que la ejecución financiera del presupuesto COVID-19 se inició con 1 306 millones de soles, y se ha incrementado en 608 % equivalente a 9 246 millones para financiar las principales acciones, como adquisición de vacunas (3 016 millones), personal de salud (2 199 millones); y atención de pacientes (931 millones).

Ese mismo rubro, de vital importancia, para el año fiscal 2022, se traduce en atención de la emergencia sanitaria (1 118 millones de soles); acceso al cuidado y atención integral en salud (1 114); medidas para el personal de salud (3 809); inversiones estratégicas en salud (2 912); descentralización (7 776); y otros gastos (5 478).

PCM

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez Chuquilín, informó a los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que su sector contará, para el año fiscal 2022, con la suma de 2 085 millones de soles, cifra que no incluye a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, cuya disertación será expuesta de manera particular por su responsable directo.

Sobre el incremento del 3 % con respecto al presupuesto 2021, Vásquez Chuquilín afirmó que se utilizaría para cumplir con la ley y la obligación de devolver los aportes de los fonavistas.

En el 2020, informó Vásquez, el presupuesto de apertura fue de 2 164 millones, se modificó a 2 233 y solo se ejecutó 1 750 millones, esto es, el 82 %. Sostuvo que no se lograron ejecutar diversos programas o acciones; por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) no pudo realizar el Censo Nacional de Hogares.

Para el 2021, se inició con un presupuesto de apertura de 2 031 millones de soles, se modificó en 2 232 millones, y al 27 de setiembre se han ejecutado 1 293 millones; se espera ejecutar al 31 de diciembre próximo 2 009 millones, esto es 94 %.

La alta funcionaria manifestó que su sector mantiene desde el 2020 el tema de la modernización de la gestión pública. Por ello, para el 2022 se espera tener 14 centros MAC en operación; 75 Centros MAC Express en todos los departamentos del país, y con ello obtener, por lo menos 2 millones 782 mil 600 atenciones a los ciudadanos.

En el tema Servir, dijo, se espera contra en el 2022 con 44 900 servidores civiles y 1000 directivos capacitados; así como 124 gerentes capacitados para incorporarlos a la administración pública nacional, regional y local.

También, se refirió a la necesidad de que la secretaría de coordinación lleve a cabo 244 proyectos normativos con acuerdos consensuados, con al menos una observación en la Comisión de Coordinación Viceministerial; y por lo menos 50 normas de rango legal reglamentario (leyes decretos legislativos y decretos de urgencia) durante el 2022.

Durante la intervención de los congresistas, el titular de la comisión, Segundo Acuña Peralta, expuso una preocupación en torno a la ineficiencia en el gasto que muestra el Poder Ejecutivo, que mantiene un histórico de 62 % en promedio que no se ha podido superar en casi todos los sectores.

Por su parte, la legisladora Digna Calle Lobatón (PP) saludó y felicitó a la titular de la PCM por haber alcanzado el cargo y, a pesar de tener pocos días de asumirlo, se le debe brindar el máximo apoyo para las modificaciones que se han realizado al presupuesto de apertura del sector. Y le dijo que el éxito de su gestión será el éxito de todos los peruanos.

Mientras que el congresista Wilson Soto Palacios (AP) trasladó a la jefa del gabinete algunos de los problemas de su región de origen, Huancavelica, una de las regiones más olvidadas del país. E hizo un recuento de la precariedad de los sectores Salud, Educación y Transportes.

La parlamentaria Heidy Juárez Calle (APP) preguntó sobre las acciones que se han incorporado para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y evitar asesorías y consultorías; además del tema de los sueldos y salarios; y su preocupación por la disminución del presupuesto para Devida.