Loreto: Perú y Reino Unido fortalecen acciones para el aprovechamiento sostenible del aguaje en comunidades nativas

Ministro del Ambiente y su homólogo de dicho país visitaron localidades que trabajan en la conservación de dicho recurso natural.

Un trayecto de una hora por carretera y luego otro de hora y media por río llevan hasta la Reserva Nacional Pacaya Samiria, partiendo desde la ciudad de Iquitos en Loreto. En medio de la inmensidad de ese territorio de nuestra Amazonía están las comunidades nativas “20 de Enero” y “Buenos Aires”, que vienen desarrollando una innovadora experiencia ambiental y económica con el aprovechamiento sostenible del aguaje (Mauritia flexuosa), especie vegetal nativa de esa zona del país.

A través de una gestión participativa, mediante el involucramiento directo de más 727 familias, se ha logrado un estado de conservación de 93.66 % de este fruto amazónico. Y es que su aprovechamiento es una actividad productiva importante que genera ingresos económicos para la población asentada a lo largo de la cuenca Yanayacu Pucate, donde se encuentran las mencionadas poblaciones.

A fin de conocer el impacto de programas de financiamiento climático y de investigación del Reino Unido en el Perú, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, acompañado de Lord Zac Goldsmith, ministro de Estado del Pacífico y del Departamento de Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales del citado país europeo, visitaron dichas comunidades. Con ellos también estuvo la embajadora Kate Harrisson.

Cabe indicar, que el Reino Unido viene apoyando los proyectos “Superfrutos que Conservan Bosques”, con recursos del Financiamiento Internacional Climático Británico; y “Enfoques novedosos para entender el estado de la biodiversidad y apoyar el sustento: la distribución y niveles de degradación del aguaje en la Amazonía”, financiado por el Fondo Newton–Paulet.

Durante esta actividad, realizada el 3 de octubre último, el titular del Ministerio del Ambiente, destacó que nuestros hermanos de la Amazonía son los operadores de este proyecto sostenible con el aguaje que posteriormente es comercializado a empresas privadas, que, a su vez, los comercializan como jugos en mercados locales. “Existe una alianza solida entre Estado, empresa privada y las comunidades. Esta alianza estratégica debemos impulsarla no solo en la Amazonía, sino también en todo el país como una forma de trabajo sostenible y armonioso con el cuidado del planeta”, subrayó.

Asimismo, resaltó la visita de empresarios del Reino Unido, por sus aportes con recursos financieros y con tecnología. “Eso hace que nuestros productos se potencien y lleguen a los mercados nacionales e internacionales”, acotó.

Comunidades conservacionistas

Tras la bienvenida a la delegación visitante, el presidente de la comunidad “20 de enero”, Carmelo Gama; y ​​Modesto Zamora, líder de la Asociación de Conservación de Recursos Naturales (ACORENA), explicaron la historia del cambio conservando la biodiversidad, así como el proceso sostenible evitando la deforestación. En tanto, el director de Bosques y Cambio Climático del IIAP, Dennis del Castillo, dio a conocer la importancia del ecosistema de aguaje y turberas, en términos de desarrollo rural y mitigación climática.

En la comunidad Buenos Aires, los productores mostraron el proceso de secado y control de calidad de los frutos de aguaje. Aquí, el manejo de recursos es desarrollado por los miembros organizados en los grupos de manejo.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), entidad adscrita al Minam, impulsa estas iniciativas con la articulación comercial y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, como una estrategia de manejo y conservación de la biodiversidad y su ecosistema, pues cuentan con planes de manejo y contratos de aprovechamiento, beneficiando a decenas de familias locales.

