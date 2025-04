Más de 1,3 millones de micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres en el país

El Perú lidera la lista de países con mayor espíritu emprendedor de acuerdo a Ipsos Global, convirtiéndose en uno de los factores principales que impulsan la economía y el desarrollo del país. Precisamente es en este sector donde las mujeres han logrado mayor participación.

Es así que, más de 1,3 millones de micro, pequeñas y medianas empresas son lideradas por mujeres, quienes están generando 4,8 millones de puestos de trabajo en el país, según indica el Ministerio de la Producción (Produce), cifras que revelan cómo la participación de las mujeres peruanas sigue creciendo y su aporte en la economía local.

Si bien hay aumento de la participación de las mujeres en la fuerza laboral, las brechas de género siguen siendo una problemática mundial. En ese escenario, es importante seguir impulsando que las mujeres sigan desarrollando habilidades y competencias que ayuden al crecimiento de sus negocios, y los idiomas representan una oportunidad para lograr alianzas o internacionalizar un negocio.

Respecto a este punto, cabe destacar que a diferencia de países como Chile o México, en Perú el porcentaje de mujeres que están aprendiendo otro idioma es más elevado (53.2%) a comparación del número de hombres (46.8%), según el estudio “Taking Global Opportunities, communication and languages for Companies for People”, realizado por Políglota.org, startup latinoamericana de aprendizaje de idiomas.

Es así, que, con el propósito de conectar a más profesionales de diferentes partes del mundo, Políglota ha establecido un método social en el que los estudiantes pueden aprender a través de clases en vivo con personas de otros países, permitiéndoles desarrollar sus habilidades comunicativas; a través de situaciones reales, y conocer otras culturas.

Carlos Aravena, CEO de Políglota.org, señala: “nos encontramos ante un mundo de incertidumbre y cada vez más exigente en el mercado laboral, muy competitivo, ahora el saber idiomas es un factor diferencial, que te permite acceder a los mejores empleos, poder conseguir un ascenso y aspirar a más en los mejores empleos transaccionales. Esa es la ventaja y eso es lo que buscamos con nuestro método que es el empoderar a los profesionales hacia un mejor futuro laboral.

