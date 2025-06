María Elena Mendoza : «Salvemos a 12 millones de peruanos , vacunas de la mano del sector privado»

María Helena Mendoza del Solar, candidata al congreso por Lima con el número 12 en las filas de Fuerza Popular fue enérgica y tajante al señalar que el país se encuentra en un momento muy delicado debido a la inestabilidad económica, laboral y las serias deficiencias que se presentan en el sector salud. Por si fuera poco, la corrupción ha alcanzado niveles que superan cualquier situación extrema.

María Helena Mendoza, subrayó: “Estamos próximos a cumplir un mes de esta nueva forma de cuarentena, en la cual te dicen que no salgas porque las nuevas cepas del virus son más contagiosas, pero al mismo tiempo encontramos más gente en las calles. Dicen algunos que es porque el gobierno ha permitido que se mantengan operativas muchas actividades económicas. Yo creo en realidad que es la necesidad de millones de peruanos la que los empuja a las calles a buscar el sustento diario, a conseguir los recursos con que llevar un pan a la mesa, algo con que parar la olla como se dice”.

Resaltó Mendoza del Solar: “Ya basta. Nos quieren seguir vendiendo el cuento que para solucionar los conflictos que afectan al país hay que enfrentar a los peruanos. Nos quieren hacer creer que, si un grupo de empresarios se corrompieron, todos los empresarios de este maravilloso país son corruptos. Nos quieren hacer creer que, si un grupo de politiqueros se corrompieron, todos los peruanos de buena fe que quieren hacer política en serio somos corruptos. Nos quieren hacer creer que, si un puñado de peruanos se vacunó antes que los que debían hacerlo, todos los peruanos somos personas sin valores, sin ética y sin moral. Y no es así”.

VACUNAS PARA SALVAR A 12 MILLONES DE PERUANOS.

Dijo la candidata de Fuerza Popular con el número 12 por Lima. “He conversado en extenso con Juan José Calle Quirós, CEO del Jockey Plaza y director de la Confiep y él me ha reafirmado que el sector privado puede hacerse cargo de las vacunas no solo su personal y sus familias, sino incluso de los visitantes de los centros comerciales dado que su sector necesita reactivarse a fin de impulsar la recuperación la economía del país. Derrotaremos a la COVID19 y para lograrlo necesitamos estar juntos, avanzar en un mismo objetivo y con una sola camiseta, alentando siempre al Perú, defendiendo nuestros colores. Soy la doce… la que no deja nunca de alentar al Perú, la que deja el alma en la cancha. Hoy no alcanza con los compromisos. Hoy tenemos que involucrarnos”.

Finalmente, María Helena Mendoza del Solar recordó para elegirla como congresista deben marcar la K de Fuerza Popular y escribir en un solo recuadro el número 12. Va por Lima y se considera una mujer luchadora, implacable, decidida e involucrada siempre con las soluciones ante cualquier problemática.