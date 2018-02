¿Cómo mantener seguros a nuestros hijos durante las vacaciones?

Cada vez son más los menores que tienen contacto directo con la tecnología, incluso son

ellos quienes les enseñan a los adultos a utilizar dispositivos como tablets, smartphones,

computadoras, entre otros. Si bien el Internet puede resultar sumamente útil a la hora del

estudio, debemos tener en cuenta que durante estos días de verano, los niños y

adolescentes tienen bastante tiempo libre y la idea es supervisar su actividad en línea, para

que sea la adecuada.

Un estudio de Bitdefender, marca global líder en seguridad informática, revela que los niños que tienen acceso a un teléfono inteligente o una computadora pasan hasta cinco horas al día en esos dispositivos, por lo que los padres deben estar atentos a sus actividades y asegurarse de que no conversen con extraños, no descarguen el software manipulador de la cámara web o visite sitios web con contenido no apto.

Es decir, la idea es que los padres los cuiden del acceso a páginas que atentan contra su

seguridad física y moral, como lo son los sitios de pornografía, pues según otro informe de

la firma de antivirus, alrededor del 10% de los visitantes de estas páginas web tienen menos de 10 años.

Para ello, existen herramientas de seguridad informática como la de control parental que

ofrece Bitdefender, que funcionan como un complemento al rol que tienen los padres en la

educación de sus hijos. Y, además, sirven para limitar el acceso de búsquedas que el

menor realiza en la web y bloquear palabras que puedan incluir contenido no apto. Por otro

lado, permiten conocer en qué momentos los menores de edad acceden a la red, qué

contenidos son los que buscan, en qué horarios los buscan, qué ficheros (archivos)

intercambian, qué tipo de redes sociales frecuentan o no, etc.

¨Nosotros desde Bitdefender incorporamos en nuestros productos de consumo al

usuario final (Total Security e Internet Security) la herramienta de control parental; no

obstante, siempre recalcamos que la seguridad es un proceso y no un producto, y

que más allá de adquirir el producto, se trata de darle el seguimiento adecuado y

aterrizarlo a una enseñanza adecuada para nuestros hijos¨, indica Elba Salas, Gerente

de Micronet Andina, representante oficial de Bitdefender en el país.

En ese sentido, la especialista nos brinda algunas recomendaciones a considerar durante

las vacaciones de los menores:

1. Conversa con tus hijos sobre los peligros de la red

Explícales que toda actividad que realizan en Internet queda registrada, y que el día de

mañana eso puede perjudicarles a ellos como a otras personas. Recuerda que no se trata

de fiscalizar sino de conocer y entender aquello que tus hijos no se atreven a contarte o a

preguntarte, pero que están buscando en una red social o en Internet. Esta es una manera

de acercarnos a ellos, ya que hoy en día el ritmo que llevamos los padres, nos lleva a

perder el contacto con los niños.

2. Supervisa las aplicaciones que descargan

Los chicos bajan de forma automática un sinnúmero de aplicaciones por moda, sin darse

cuenta de que al instalarlas dan acceso a sus directorios, fotos, base de datos y

posiblemente a sus claves. Es necesario hacer hincapié en los peligros que conlleva el robo

de información personal, pues además del robo de dinero, nos pueden suplantar y usar

nuestra identidad para realizar actos ilegales no autorizados.

3. Ten acceso a sus redes sociales

Si accediste a que tu hijo cree un perfil en redes sociales, ten acceso a sus claves, agrégalo

como amigo por un tema de seguridad e intercambia tus experiencias online con ellos.

Saber con quienes se relaciona más allá del colegio y su círculo cercano es importante

porque la mayoría suele publicar fotos o estados de los lugares a los que usualmente asiste,

la ropa que usa, qué es lo que está haciendo en tiempo real, etc. Hay que tomar

consciencia de que nosotros como padres, no podemos dejar de lado la seguridad de

nuestros hijos en internet, al igual que lo haríamos en cualquier lugar porque la red es

publica.

4. Cuidado con las redes de acceso gratuito y los anuncios de desconocidos

Si salen de vacaciones es muy probable que utilicen la conexión Wi-Fi automática del

aeropuerto o de un restaurante, por ello debes asegurarte de que se trata de una red

legítima y segura. Un descuido puede llegar a infectar los dispositivos que usa tu hijo, y si

son de usted padre o madre, llegar a infectar toda la red de su oficina a través de una

sincronización. Del mismo modo, hay que recordarles que no deben abrir correos, links o

archivos de personas desconocidas porque es por ahí por donde ahora están atacando con

malware los cibercriminales.

5. Recuerda que hay un mundo más allá del online

Un niño debe interrelacionarse con otras personas cara a cara, debe tener vida social fuera

del mundo online. En muchos casos, los padres usamos la tecnología para distraer a

nuestros hijos mientras hacemos nuestros quehaceres, sin ser concientes del daño que

podamos ocasionarles. Hay que poner límites y dedicarle tiempo a los menores, hoy más

que nunca es necesario compartir nuevas experiencias con ellos.

6. Instale una solución de control parental y supervise constantemente

Si instaló la herramienta de control parental pero luego no le hace seguimiento, no obtendrá resultados. Una de las novedades que en Bitdefender hemos incluido en nuestros productos de la serie del 2018, es que al conectarse en automático a una red Wi-Fi, el programa indica si la red es segura o no. El antivirus existe y si la complementamos a nuestra función como padres, el riesgo a ser infectados será cada vez menor.

