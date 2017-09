Lourdes Flores en contra de censurar a ministra Martens

La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, se pronunció en contra de la posibilidad de censurar a la ministra de Educación, Marilú Martens, al considerar que ello debilitaría al Estado.

Según dijo, el actual es el momento, no para debilitar al gobierno, sino reforzar la autoridad del Estado frente a la amenaza de un “radicalismo antisistema” existente en el país.

“Considero que no deben censurarse a la ministra de Educación, porque me parece que es un momento en que, mirando los intereses del Estado y no el juego menudo de la política, es necesario reforzar la autoridad, incluso la de un gobierno que no se percibe fuerte”, manifestó en Canal N.

Martens podría ser censurada en caso la bancada fujimorista de Fuerza Popular decida plantear esa medida.

La mayoría absoluta de dicho grupo político en el Congreso le basta para censurar a un ministro, como ocurrió en el caso del anterior ministro de Educación, Jaime Saavedra.

Flores Nano dijo que la primera responsable de este esfuerzo debería ser la primera fuerza política de oposición en el país.

La también excandidata presidencial criticó que Fuerza Popular considere que su poder consiste en demostrar fuerza, poniendo en jaque a los ministros con posibles censuras.

“Quiero hacer esta reflexión en un momento serio como este en que puede debilitarse a la autoridad (…) creo que el momento del país es otro”, comentó.

Por otro lado, consideró necesario que el gobierno conjugue tecnocracia y juego político, en un esfuerzo cuyo objetivo sea poner autoridad, recuperar el crecimiento económico, resolver problemas y tener una pequeña agenda de temas prioritarios. (Fuente: Andina)

