Quique Neira Reactiva su sello discográfico con nuevos talentos

El cantante, músico y productor chileno Quique Neira reactivó su sello discográfico con la firma de nuevos talentos de su país con miras a su internacionalización.

«Cosas Buenas Producciones» es nombre que lleva el sello del ex líder de Gondwana, quien por estos días promociona su propio catálogo artístico, y que tiene en sus filas a un primer producto del género infantil con el lanzamiento de Talulah Neira, voz femenina del reggae chileno, quien estrena «La Croqueta Danzarina» single que forma parte del proyecto musical denominado «Candidato Cerradito». Lúdicamente, la canción busca transmitir a los niños un mensaje de alimentación sana.

Ampliando su espectro musical, «Cosas Buenas» sumó a su cartera de artistas a Bigtouch, cantautor que se sitúa en el reggae y que lanza su cuarto single «Jonás» que viene respaldado con un video clip a cargo de Taska Producciones.

Bigtouch tiene además otros sencillos en circulación como «Mí propósito», «La Verdad» y «Falta» que formarán parte de un EP que se estrenará a fines de noviembre.

De esta manera, Quique Neira promueve desde su sello a los nuevos exponentes musicales del país sureño, en el que también figuran los cantantes Luis Alcivar, Angela, y el artista emergente Yitzak, entre otros.