López Aliaga pide el voto de regidores para sacar a Odebrecht de la MML

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que pedirá el voto de los regidores metropolitanos, en una elección trascendente para Lima, a fin de sacar, mañana mismo, a la empresa Odebrecht de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Al referirse a la lucha que emprenderá desde la comuna metropolitana contra la corrupción, el burgomaestre limeño dijo esperar que sea una votación unánime, especialmente después de ver todos los argumentos que se han trabajado durante la semana.

«Necesito su voto y espero que sea unánime, especialmente después de ver todos los argumentos que se han trabajado durante la semana«, expresó durante una ceremonia oficial en el palacio municipal con motivo del 488 aniversario de la fundación de Lima.

Agregó que se trata de una decisión sustentada, constitucional y totalmente legal, prevista en los contratos.

Al referirse al tema de la corrupción, dijo que zonas como Cajamarca, Áncash, que tuvieron miles de millones de dólares para hacer inversión pública, perdieron importantes recursos por este problema.

«Fueron compañías que se levantaron 40,000 millones de dólares, porque justamente no hay buenos sistemas de contratación».

Aseguró también que, lamentablemente, el que pierde una licitación puede sacar una medida cautelar y paraliza todo el país. En ese sentido demandó que los contratos se ejecuten bajo el esquema de gobierno a gobierno.

«Todas las obras por encima de los 10 millones de soles deben concretarse bajo el mecanismo de Gobierno a Gobierno, como ocurre actualmente con el Reino Unido, que garantiza que el monto no sobrepase lo pactado, la famosa adenda, y que el plazo y la calidad se cumplan.

López Aliaga pidió que en el actual estado de emergencia ese mecanismo se declare para todas las regiones, «de lo contrario será tirar dinero al tacho».

Agregó que el Congreso tiene la obligación moral de ponerle coto a este «uso de la cosa pública al servicio de la corrupción».

Presupuesto

El alcalde de Lima informó también la decisión de autorregular los gastos de la comuna. «He pedido para Lima región y Lima Metropolitana, que del monto total del presupuesto, el 60 % sea para gastos corrientes y el 40 % para inversión».

López Aliaga dijo que no es posible que ahora que regresó a la municipalidad, de la época cuando fue regidor, el 100 % se oriente a planillas. «De 3,500 personas que habían en mi época, ahora son 13,500. Han visto a la Municipalidad Metropolitana de Lima como si fuera un botín y hay que decirle ¡basta ya! a esta situación», enfatizó, no sin antes señalar que la falta de transparencia está vinculada con la corrupción.

Un tema de fraternidad

El alcalde metropolitano se refirió también a otro «eje fundamental» que es la filiación divina. Señaló que todos somos hijos de Dios y que esa filiación divina como esencia de la relación, conduce a la fraternidad.

López Aliaga se refirió también a las necesidades puntuales de la población. En ese sentido solicitó a los representantes diplomáticos, que lo ayuden a atender los problemas de alimentación que hay en Lima.

Aseguró que hay ofrecimientos de varias embajadas y que tiene la certeza de que habrá ayuda internacional, pero que primero deben salir –mañana mismo– del tema de corrupción.

«La próxima semana declararemos la emergencia alimentaria, porque eso nos abrirá las puertas de la ayuda humanitaria mundial», enfatizó.

Por último sostuvo que en la comuna no se ha despedido a nadie. «Se trata de régimen CAS que no se ha renovado y teníamos mucha gente que no existía, pero cobraba sueldo. Tampoco se han renovado contratos a terceros».

Sobre este tema advirtió que aquí hay un tema moral, que es atender con los 400 millones de soles que se han destinado al pago a personal que nunca debió estar, o asistir a los hermanos de los cerros. «Esos recursos tienen que servir para alimento para el pueblo, para agua de emergencia», concluyó.

Fuente: Agencia Andina