Lluvia de meteoros Perseidas y aproximación entre la Luna y Marte en agosto

Eventos astronómicos serán visibles en nuestro firmamento durante este mes, así lo registra el calendario astronómico del IGP.

El mes de agosto nos regala una serie de eventos astronómicos que se apreciarán en el firmamento peruano, según registra el calendario astronómico del Instituto Geofísico del Perú (IGP), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM).

Los eventos iniciarán con la observación de la constelación de Escorpio, al iniciar la noche, en las primeras noches del mes de agosto. Es importante reconocer primero la estrella más brillante de dicha constelación llamada Antares que presenta una tenue coloración naranja brillante, quien forma parte de la cabeza del Escorpión. Así, continuando hacia abajo y a la izquierda se extiende el resto de su cuerpo hasta su aguijón. A la derecha de Antares, unas tres estrellas sugieren la presencia de las pinzas del escorpión.

Además, es una buena época para contemplar la Vía Láctea, quien nos acompañará solo las primeras horas de las noches del mes y estará cruzando el cielo de noreste a suroeste.

Lluvia de Perseidas

El sábado, 13 de agosto, se producirá la lluvia de meteoros Perseidas. Estas lluvias de meteoros están activas desde el 14 de julio hasta el 1 de setiembre, pero la mayor cantidad de trazas luminosas se producirá la noche del 12 al 13 de este mes. Las trazas luminosas se producen porque el cometa 109P/Swift Tuttle dejó partículas en órbita alrededor del Astro Rey, lo que ocasiona que ingresen a nuestra atmósfera cuando la Tierra los intercepta, desintegrándose y generando trazas de luz. Para esta fecha se estiman unos 100 meteoros por hora que podrán ser observados en un cielo despejado. Lamentablemente, la presencia de la Luna, casi en fase llena, dificultará la observación de este fenómeno.

Al día siguiente, 14 de agosto, podremos contemplar al planeta Saturno en oposición, el cual se ubicará en la prolongación de la línea Sol-Tierra, por lo que visualizaremos al planeta con la mayor iluminación posible. Por tanto, este mes es la mejor época para observarlo.

El calendario astronómico del IGP también registra para el 15 de agosto, la conjunción entre la Luna y Júpiter, donde ambos astros serán visibles relativamente juntos en el cielo peruano.

Aproximación entre la Luna y Marte

Otro espectáculo para observarse en nuestro cielo es la aproximación entre la Luna y Marte que contarán con una separación angular de unos dos grados y medio, aproximadamente. Ambos astros se verán relativamente juntos en el cielo y serán visibles desde las 00:30 horas hasta el amanecer en la madrugada del día 19 de agosto. Un punto importante por resaltar es que el cúmulo de estrellas Las Pléyades estará acompañando, muy cerca, la agrupación de estos astros.

Finalmente, el día 27 de agosto, tendremos al planeta Mercurio en su máxima elongación oriental, donde ocurrirá una mayor separación angular entre el Sol y Mercurio. Es el mejor momento para observarlo, en dirección al oeste al anochecer, cerca al horizonte. ¡No te lo pierdas!