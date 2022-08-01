20.5 C
Lima
viernes, 10 octubre, 2025
spot_img
InicioDeportesPerú logra nueve medallas en el Panamericano Juvenil de Bádminton
Deportes

Perú logra nueve medallas en el Panamericano Juvenil de Bádminton

peruinforma
By peruinforma
0
790

El torneo realizado en República Dominicana premió a nuestros deportistas de las categorías sub-13, sub-15, sub-17 y sub-19.

Nueve medallas de bronce ganaron la selección de Perú en el Campeonato Panamericano Juvenil de Bádminton. El torneo realizado en República Dominicana premió a nuestros deportistas de las categorías sub-13, sub-15, sub-17 y sub-19.

Adriano Viale subió dos veces al podio al ganar dos medallas de bronce: una en Dobles Masculino con Sharum Durand y otra en Mixtos con Rafaela Munar. Entre las categorías de menor edad, destacaron Valentina Carrillo y Ariana Munar con su medalla en Dobles en la categoría sub-13.

A continuación la relación de medallistas peruanos:

Valentina Carrillo – Ariana Munar (Dobles Sub-13)
Guillermo Buendía (Individual Sub-15)
Luciana Barboza – Analía Yi (Dobles Sub-15)
Sofía Junco – Carla Valdivia (Dobles Sub-15)
Ian Moromisato – Marcelo Novoa (Dobles Sub-17)
Estefanía Canchanya – Valeria Chuquimaqui (Dobles Sub-17)
Adriano Viale – Rafaela Munar (Mixtos Sub-19)
Adriano Viale – Sharum Durand (Dobles Sub-19)
Namie Miyahira – Karolina Orellana (GUA) (Dobles Sub-19)

Artículo anterior
Lluvia de meteoros Perseidas y aproximación entre la Luna y Marte en agosto
Artículo siguiente
Ministro Huerta presentó más de 10 toneladas de droga decomisada por la Policía Nacional en solo 45 días
peruinforma
peruinforma

RELATED ARTICLES

- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments

Te recomendamos leer:
Deportes

Semillero OLas Perú «Copa Cala» se inicia en playa Cerro Azul

peruinforma - 0
Esta edición del Circuito Internacional Olas Perú Semillero de Surf 2020 ‘Copa Cala’, tendrá la gran novedad que por primera vez será internacionalizada....
Deportes

Se realizó con éxito el lanzamiento de la “Academia IPD” a...

peruinforma - 0
Atletismo, Baloncesto, Voleibol, Tenis de campo, gimnasia, atletismo, Judo, Karate, Paleta Frontón, tenis de campo adaptado, taekwondo, levantamiento de pesas y Handball son los...
Deportes

Vuelven a las pistas el Team Honda Racing

peruinforma - 0
Vuelven a la pista.  El Honda Racing Team regresa a la competencia y adrenalina en el ‘1er Campeonato Nacional de Motovelocidad 2017’ que se...
Deportes

Se dio inicio a la positiva Machu Pichu Epic, la competencia...

peruinforma - 0
arqueológico de Sacsayhuamán y la etapa inicial pasó por la espectacular laguna Qoricocha y concluyó en el pueblo Taray. Por su parte, la segunda...