Perú logra nueve medallas en el Panamericano Juvenil de Bádminton

Nueve medallas de bronce ganaron la selección de Perú en el Campeonato Panamericano Juvenil de Bádminton. El torneo realizado en República Dominicana premió a nuestros deportistas de las categorías sub-13, sub-15, sub-17 y sub-19.
Adriano Viale subió dos veces al podio al ganar dos medallas de bronce: una en Dobles Masculino con Sharum Durand y otra en Mixtos con Rafaela Munar. Entre las categorías de menor edad, destacaron Valentina Carrillo y Ariana Munar con su medalla en Dobles en la categoría sub-13.
A continuación la relación de medallistas peruanos:
Valentina Carrillo – Ariana Munar (Dobles Sub-13)
Guillermo Buendía (Individual Sub-15)
Luciana Barboza – Analía Yi (Dobles Sub-15)
Sofía Junco – Carla Valdivia (Dobles Sub-15)
Ian Moromisato – Marcelo Novoa (Dobles Sub-17)
Estefanía Canchanya – Valeria Chuquimaqui (Dobles Sub-17)
Adriano Viale – Rafaela Munar (Mixtos Sub-19)
Adriano Viale – Sharum Durand (Dobles Sub-19)
Namie Miyahira – Karolina Orellana (GUA) (Dobles Sub-19)