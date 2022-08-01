20.5 C
Lima
viernes, 10 octubre, 2025
MTC emitió de enero a junio 558 certificaciones ambientales para viabilizar obras de transportes por más de S/ 3500 millones

  • Se expidieron más de 35% en comparación al primer semestre del año 2021.

Más beneficios para más peruanos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección de Evaluación Ambiental (DEA) de la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM), emitió en la primera mitad de este año un total de 558 certificaciones ambientales, las cuales otorgan viabilidad a obras de construcción de puentes, carreteras, aeropuertos y puertos por un valor de más de tres mil quinientos millones de soles.  

El director general (e) de la DGAMM, Fabián Susanibar Tello, señaló que esto significa todo un récord, pues en comparación con el año pasado, en estos primeros meses del 2022 se ha emitido un 35% más. Hay que destacar que las certificaciones son necesarias para aprobar y dar viabilidad a las grandes obras que esperan todos los peruanos. De esta manera, se calcula que se beneficiará a más de 3 millones 730 mil personas, a nivel nacional.

“Los instrumentos de gestión ambiental otorgados por el MTC buscan hacer efectivo el derecho constitucional a un ambiente equilibrado y adecuado, mediante la fijación de un conjunto de obligaciones, incentivos y responsabilidades a distintos actores para el desarrollo de proyectos de inversión y servicios en el sector transporte”, enfatizó Susanibar Tello.

La DGAAM cumple un papel fundamental en el sector transportes, pues es la encargada de evaluar y otorgar instrumentos de gestión ambiental y estudios ambientales del sector transportes, como son: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado, Declaración de Impacto Ambiental, Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA), Informe Técnico Sustentatorio, Planes de Contingencia y otros instrumentos.

En lo que va del año, se ha logrado atender un total de 1680 expedientes ambientales que se han presentado ante la DGAAM. Luego de las evaluaciones in situ, se otorgaron 558 certificaciones ambientales en Lima y regiones, con presupuestos de más de tres mil quinientos millones de soles.

El MTC seguirá trabajando y reitera su compromiso para continuar con la gestión ambiental en el sector transportes con proyectos que beneficien a más peruanos y mejoren su calidad de vida.

