Little Witch Academia: Chamber of Time ya disponibles

¡Quién hubiera pensado que entrenar para convertirse en una bruja sería algo tan especial y divertido! Se testigo de toda la acción y magia que Little Witch Academia: Chamber of Time tiene para ofrecer a través de las nuevas imágenes de este juego que BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. lanza hoy.

Este material presenta diferentes personajes jugables, provenientes de la serie de anime en la que se basa el título, como Constanze Amalie, Sucy Manbavaran, Lotte Yanson, Amanda O’Neill y Jasminka Antonenko, y sus respectivos ataques mágicos. También se estrena un nuevo tráiler del título que no solo muestra algunos elementos de su argumento sino también su jugabilidad.

Little Witch Academia: Chamber of Time es un juego de rol de acción que presenta una historia original basada en el universo del anime Little Witch Academia, ya disponible para ver de forma exclusiva en Netflix, creado por el Strudio Trigger, una compañía de producción de animación situada en Tokio. El título saldrá a la venta a principios de 2018 para PlayStation 4, en formato digital, y PC vía STEAM.

