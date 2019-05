Lenovo alcanza record de ingresos para el año fiscal 18/19

Impulsado por el éxito de la estrategia de transformación inteligente y el sólido rendimiento operativo

Lenovo anuncia los resultados record del último año fiscal con ingresos que logran un máximo sin precedentes de USD51 mil millones, un 12,5% más respecto del año anterior

La estrategia de Transformación Inteligente impulsa un salto en el PTI a USD856 millones, más de cuatro veces, con un incremento del 459 % respecto del año anterior

El ingreso neto es de USD597 millones, un incremento de USD786 millones con respecto al año anterior

El sólido desempeño del cuarto trimestre incluyó un crecimiento de dos cifras (10,1 %) sobre los ingresos a USD 11,7 mil millones, las ganancias y los ingresos aumentaron en todos los negocios por primera vez desde las adquisiciones de x86 y Motorola, y mejoró la rentabilidad: PTI por USD180 millones, hasta un 389 % de crecimiento respecto del año anterior; el ingreso neto aumento un 261 % respecto del año anterior por USD118 millones

La administración resalta una base sólida que se posiciona para el crecimiento futuro, basada en un sistema operativo multi-negocio centrado en el cliente para que pueda prosperar en un mundo en transformación

Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) anunció hoy resultados sólidos como fruto de la estrategia de Transformación Inteligente, resaltando su liderazgo en todos los segmentos. Por primera vez, la compañía mundial obtuvo ingresos anuales que superaron los USD50 mil millones, con un aumento del 12,5 % para un nuevo record de USD51 mil millones.

El gran aumento en la rentabilidad incluye ingresos anuales antes de impuestos de hasta cuatro veces y medio superiores (459 %) respecto del año anterior, con USD856 millones y un ingreso neto de US $ 597 millones, un aumento de US $ 786 millones frente a US $ 189 millones negativos del último año.

El rendimiento del año completo incluyó un fuerte cuarto trimestre caracterizado por una mejora en las ganancias e ingresos en todos los negocios. Los ingresos crecieron un 10 % respecto del año anterior y alcanzaron los USD11,7 mil millones. El ingreso antes de impuestos fue de USD180 millones, hasta casi cuatro veces más respecto del año anterior (USD143 millones, +389 %) y el ingreso neto fue de USD118 millones (hasta USD85 millones, +261 %).

Las ganancias básicas por acción de todo el año fueron de USD5,01 centavos o de 39,2 centavos de dólar de Hong Kong, y las ganancias básicas por acción para el cuarto trimestre fueron de USD1,00 centavo o de 7,85 centavos de dólar de Hong Kong. El Directorio de Lenovo declaró un dividendo final de USD2,78 centavos o 21,8 centavos de dólar de Hong Kong por acción para el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2019.

“El fuerte rendimiento financiero de Lenovo es el resultado de la ejecución persistente de nuestra estrategia de transformación. En tiempos de grandes cambios mundiales, económicos, sociales y medioambientales, seguimos enfocándonos en cómo nos ´transformamos de manera inteligente´ y les permitimos a nuestros clientes alrededor del mundo hacer lo mismo con éxito. Estoy orgulloso de nuestros resultados sólidos y confío en cómo escalaremos a nuevas alturas en el futuro”, dijo Yang Yuanqing, Presidente y CEO de Lenovo.

Descripción del grupo de negocios

El Grupo de Dispositivos Inteligentes (IDG) sigue liderando la industria. Impulsados por la estrategia de IoT de Lenovo, vio un aumento en los ingresos de casi dos cifras para todo el año (hasta 9,9 %) e ingresos antes de impuestos de más del doble (109 %) respecto del año anterior por USD1.843 millones para el mismo período.

El Grupo de PC y Dispositivos Inteligentes (PCSD), una de las dos unidades de negocio del IDG, obtuvo un ingreso récord para todo el año de USD38,5 mil millones, con ingresos antes de impuestos de USD1,98 mil millones. A través de la innovación para el cliente, Lenovo es la compañía de PC número 1 del mundo (de acuerdo con IDC) con una participación de mercado récord del 23,4 % para el año fiscal y sigue siendo la compañía de más rápido crecimiento entre los cinco más importantes (+9,5 % respecto del año anterior). Desafiar el statu quo y repensar los diseños de productosy las experiencias de los usuarios ha dado lugar a numerosos avances tecnológicos en el último año fiscal, en particular, y más recientemente, el anuncio del 13 de mayo de la primera PC del mundo con una pantalla plegable.

La segunda unidad de negocio de IDG, el Grupo de negocios de dispositivos móviles (MBG), mejoró los ingresos antes de impuestos por USD464 millones respecto del año anterior y fue rentable a partir dela segunda mitad del año gracias a un claro enfoque en mercados seleccionados, un portafolio de productos competitivo y al control de gastos.

Las regiones priorizadas vieron un rápido incremento, incluyendo una participación récord del 17,6 % en América Latina. En Norteamérica, el volumen superó al mercado por 59,2 puntos y en China por 185,8 puntos premium de mercado.

El Grupo de Centro de Datos (DCG) logró el crecimiento más rápido respecto a los años anteriores, desde la adquisición del negocio de servidores x86, creciendo en un 37 % y con ingresos récord para el año fiscal de USD6.02 mil millones. Todo esto gracias a un fuerte crecimiento en Hiperescala y Sofwatre Defined Infraestructure, que tuvieron un crecimiento en los ingresos del 240 % y del 96 % respectivamente respecto del año anterior.

Lenovo sigue siendo número uno en rendimiento con 139 récords mundiales, número uno en confiabilidad de x86 y satisfacción del cliente de acuerdo con ITIC (Information Technology Intelligence Consulting), TBR (Technology Business Research) y otros parámetros de la industria, además de ser el proveedor de supercomputadoras número uno en la lista TOP500.

Aspectos destacados adicionales

A lo largo del año fiscal, Lenovo Capital and Incubator Group logró liquidar con éxito los intereses de tres inversiones y contribuyó con USD107 millones a los ingresos antes de impuestos del grupo. Para el año fiscal completo, los ingresos de Software y Servicios alcanzaron los USD2,4 mil millones, hasta un 18,9 % más respecto del año anterior.

Características destacables del Q4:

Los ingresos de PCSD crecieron un 10,3 % respecto del año anterior; el volumen de PC aumentó un 9 % respecto del año anterior, 12 puntos Premium de mercado. El negocio recuperó el primer lugar en el segmento de consumo y fortaleció su posición de liderazgo como número uno en notebook comerciales por encima del rango de $800 USD, con un 34 % de crecimiento respecto del año anterior.

El Grupo de negocios de dispositivos móviles (MBG) fue redituable por segundo trimestre consecutivo, mejorando los ingresos antes de impuestos por $146 millones de USD respecto del año anterior; los ingresos volvieron a aumentar respecto del año anterior por primera vez luego de cinco trimestres, a un 15,1 % respecto del año anterior y superaron el mercado por 26,8 puntos. En este trimestre también vivimos el lanzamiento del primer producto 5G móvil.

Las ganancias e ingresos del negocio del DCG siguen mejorando respecto del año anterior a pesar de las condiciones del mercado. El joint venture con NetApp en China está operativa y da señales tempranas de éxito.

